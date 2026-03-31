Thủ đoạn 'làm đẹp' số liệu quan trắc môi trường tại 168 trạm ra sao?

Bộ Công an đồng loạt triển khai 3 chuyên án lớn, làm rõ hàng loạt sai phạm tại các trạm quan trắc môi trường tự động trên cả nước, có tới 168 trạm bị can thiệp.

Gia Đạt

Ngày 31/3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) và công an nhiều địa phương, đồng loạt xác lập và đấu tranh 3 chuyên án lớn liên quan đến các hành vi vi phạm trong lắp đặt, vận hành và quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp lắp đặt trên phạm vi toàn quốc như: Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan; Công ty Cổ phần tập đoàn Seiki; Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An; Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Group.

Ông Hoàng Văn Thức - Cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) bị khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong số 306 trạm quan trắc được kiểm tra trên toàn quốc, có tới 168 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu, chiếm hơn 54,9%, con số cho thấy mức độ phổ biến và có hệ thống của hành vi vi phạm. Từ kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, gồm: "Xâm nhập trái phép hệ thống máy tính, phương tiện điện tử; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Vi phạm quy định về đấu thầu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, nhiều bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn, như: Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh...

Cơ quan điều tra xác định hai nhóm thủ đoạn chính được sử dụng để “phù phép” dữ liệu môi trường đó là: Can thiệp từ xa thông qua phần mềm, lợi dụng kết nối internet để truy cập hệ thống và chỉnh sửa thông số quan trắc theo ý muốn; Can thiệp trực tiếp bằng phương pháp thủ công, tác động vật lý vào hệ thống lấy mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc nhằm làm sai lệch kết quả đo đạc.

Những hành vi này đã biến những dữ liệu đáng lẽ phản ánh tình trạng ô nhiễm thành những con số “đạt chuẩn”, tạo ra một “bức tranh môi trường giả tạo”, che giấu vi phạm xả thải và gây hệ lụy nghiêm trọng đối với công tác quản lý nhà nước. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương để: Mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây sai phạm; Xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức.

>>> Xem thêm video: Cơ sở chế xoài gây ô nhiễm ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt

Nguồn: ĐTHĐT.
Khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm quan trắc môi trường

Có gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

cats-6616.jpg
Bị can Nguyễn Hoài Thi - Giám đốc Công ty kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh. (Ảnh: VTV).
Khi 'xã hội đen' khoác áo doanh nghiệp

Đây là dạng tội phạm nguy hiểm, bởi nó không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm méo mó môi trường đầu tư, xói mòn niềm tin xã hội.

Rạng sáng 24/3, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt xuất kích, khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng trong một chuyên án đặc biệt lớn. Đằng sau những cái tên doanh nghiệp tưởng chừng hợp pháp là cả một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức – nơi “xã hội đen” đội lốt doanh nhân để thao túng kinh tế, đe dọa đời sống dân sinh.

KHÔNG CÒN LÀ CÂU CHUYỆN CÁ BIỆT

Người dân Hà Nội chuyển dịch sang giao thông công cộng dần thành thói quen

Cùng với áp lực chi phí nhiên liệu và ý thức bảo vệ môi trường, nhiều người dân đang dần chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển.

Những ngày gần đây, tại các nhà ga tàu điện đô thị Hà Nội, hình ảnh hành khách xếp hàng, di chuyển nhộn nhịp trong giờ cao điểm đã trở nên quen thuộc hơn. Không khí tại các nhà ga cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Theo đại diện Hanoi Metro, khoảng hai tuần trở lại đây, lượng hành khách đi tàu điện tăng mạnh, trung bình đạt hơn 70.000 lượt/ngày, gần gấp đôi so với thời điểm trước tháng 3/2026. Không chỉ tăng về số lượng, mật độ hành khách cũng phân bổ đều hơn trong ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng đang dần ổn định, không còn mang tính thử nghiệm như giai đoạn trước.

