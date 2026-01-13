Hà Nội

Chính trị

Thông qua danh sách 122 người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI

Hội nghị thông qua danh sách gồm 122 ứng cử viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI.

Thiên Tuấn

Ngày 13/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

202601130938462608-z7425175718278-dc11543f1d506cdcbefdff5a19699fef.jpg

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương là dịp cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của ĐBQH để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH.

Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của ĐBQH; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, người ứng cử ĐBQH là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 ứng cử viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

