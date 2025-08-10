“Thời khắc vàng” để Hải Phòng bứt phá, vươn mình

Thành phố Hải Phòng đang đứng trước thời khắc vàng, một cơ hội lịch sử hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để thành phố bứt phá, vươn mình.

Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng nhấn mạnh như trên khi dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nêu rõ, bước vào giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đang đứng trước thời khắc vàng, một cơ hội lịch sử hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để thành phố bứt phá, vươn mình mà nhiều thế hệ lãnh đạo, Nhân dân Hải Phòng đang kỳ vọng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân ngày càng vững chắc và tăng cường. Quy mô kinh tế, dân số và vị thế cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ, cửa ngõ biển chiến lược phía Bắc đã được khẳng định. Hàng loạt dự án tầm quốc gia đang triển khai như: Đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu thương mại tự do thế hệ mới, Cảng Nam Đồ Sơn…

Cùng với đó, cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội tạo hành lang thể chế vượt trội, giúp Hải Phòng chủ động hơn bao giờ hết trong huy động nguồn lực, thu hút nhân tài và dẫn dắt các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ ra bên cạnh những cơ hội, phải đối mặt với biến động an ninh - kinh tế toàn cầu; cạnh tranh thu hút nguồn lực ngày càng gay gắt; sức ép thực hiện đồng thời chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cơ cấu lại nền kinh tế; yêu cầu nâng cấp hạ tầng đồng bộ và đào tạo nhân lực chất lượng cao; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, đảo.

“Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng đó là thu hẹp khoảng cách phát triển nội vùng sau hợp nhất, để không vùng nào, địa phương nào và người dân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cũng cho rằng, nếu chậm trễ, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế và cơ hội bứt phá. Điều này đòi hỏi UBND thành phố Hải Phòng phải đổi mới tư duy, nâng tầm quản trị, tận dụng tối đa cơ chế đặc thù, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, biến cơ hội thành động lực đưa Hải Phòng bứt phá, khẳng định vị thế thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững, đáng sống.

Gợi mở một số nội dung để Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ UBND thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu gắn với cải cách hành chính trong Đảng và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, mỗi cán bộ, đảng viên cần vượt lên tâm lý cục bộ, đặt lợi ích chung và lợi ích của 4,6 triệu Nhân dân thành phố lên trên hết; bảo đảm sự ổn định để thành phố tranh thủ thời cơ vàng, bứt phá và phát triển.

Kiện toàn bộ máy UBND tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp cấp phó đúng quy định; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức hai cấp chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, quyết tâm duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về công tác cải cách hành chính.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cũng đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chiến lược để đưa Hải Phòng trở thành “thành phố cảng biển hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo”.

Cụ thể, triển khai quyết liệt Nghị quyết 45, Kết luận 96 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 226 của Quốc hội cùng “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết 57, 59, 66, 68 để tạo đột phá về thể chế, hạ tầng chiến lược, liên kết vùng, kết nối quốc tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Khẩn trương lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan tạo dư địa và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới trong 2025. Ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2030. Tập trung triển khai các dự án chiến lược, tiêu biểu như: Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đường bộ cao tốc ven biển; Đường bộ tốc độ cao kết nối Đông - Tây Hải Phòng; Tổ hợp dự án cảng Nam Đồ Sơn, nhà máy điện LNG và Khu công nghiệp; Tổ hợp giáo dục, khoa học công nghệ FPT; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng trên cơ sở khai thác đồng bộ, cộng hưởng lợi thế chiến lược của Sân bay Gia Bình, Cảng Lạch Huyện và các tuyến giao thông kết nối.

Cùng với đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hiện đại, bền vững, tự chủ. Tái cấu trúc công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, xanh hóa; ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; phục hồi ngành truyền thống như đóng tàu, cơ khí… theo tiêu chuẩn mới. Phát triển logistics quốc tế, cảng xanh, thông minh; mở rộng logistics sông, biển.

Xây dựng Cát Bà và Côn Sơn - Kiếp Bạc thành Trung tâm du lịch quốc tế; phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao. Lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Triển khai toàn diện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ứng dụng mạnh mẽ AI, dữ liệu lớn, IoT. Thí điểm đô thị, cảng biển, khu công nghiệp thông minh; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công viên khoa học công nghệ, trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao. Đến năm 2030, Hải Phòng phải là trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả vùng Duyên hải Bắc Bộ…

Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống “Xứ Đông văn hiến, Đất Cảng anh hùng”

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, nhiệm kỳ mới mở ra nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I có ý nghĩa chính trị to lớn, là tiền đề quan trọng trong tiến trình phát triển mới. Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi 31 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá chiến lược, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của “Xứ Đông văn hiến, Đất Cảng anh hùng”; siết chặt đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Từ đó góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng anh hùng phát triển ngang tầm với các đô thị tiêu biểu của châu Á, trở thành thành phố Cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế; là thành phố xanh, thông minh, đáng sống; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.