Thiếu phương tiện, Tuần duyên Mỹ dùng tạm tàu phá băng cũ

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) đã chính thức đưa vào hoạt động tàu USCGC Storis, một tàu phá băng thương mại cũ nhằm lấp đầy khoảng trống năng lực.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) đã đưa vào hoạt động tàu USCGC Storis, một tàu phá băng thương mại cũ, trong một buổi lễ được tổ chức tại Juneau, Alaska. Tàu dân sự cũ này sẽ lấp đầy khoảng trống năng lực cho đến khi các tàu tuần tra an ninh vùng cực (PSC) mới được bàn giao.

Tàu phá băng tư nhân được Mỹ mua lại và cải hoán thành tàu tuần duyên. Ảnh: Naval News

Việc đưa vào hoạt động tàu phá băng vùng cực này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chỉ thị của Tổng thống Trump nhằm tái thiết Lực lượng Tuần duyên, bao gồm các khoản đầu tư mang tính lịch sử thông qua Đạo luật One Big Beautiful Bill.

Đây là tàu lần đầu tiên sau 25 năm Tuần duyên Mỹ phải sử dụng tàu "second hand". Là một tàu phá băng vùng cực hạng trung, Storis mở rộng sự hiện diện hoạt động của Mỹ tại Bắc Cực và sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ của Lực lượng Tuần duyên trong khi chờ đợi lớp tàu Polar Security Cutter mới được bàn giao.

“Việc đưa Storis vào hoạt động đánh dấu một khởi đầu mới cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ,” Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Troy Edgar phát biểu.

Dự luật One Big Beautiful của Tổng thống Trump đã tái cấp vốn cho USCG 25 tỷ USD – khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất cho Lực lượng Tuần duyên. Khoản đầu tư mới này sẽ giúp Lực lượng Tuần duyên được trang bị tốt hơn để bảo vệ lợi ích quốc gia, hỗ trợ các cộng đồng hàng hải và sát cánh cùng các đồng minh.

Tuy nhiên, từ giờ cho đến lúc các phương tiện mới được biên chế thì việc mua lại tàu thương mại và chuyển đổi công năng là giải pháp tạm thời tốt nhất.

USCGC Storis sẽ tăng cường năng lực hàng hải của quốc gia tại Bắc Cực, tiếp tục quá trình hiện đại hóa theo sáng kiến do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đưa ra nhằm chuyển đổi Lực lượng Tuần duyên thành lực lượng chiến đấu nhanh nhẹn, có năng lực và khả năng phản ứng nhanh hơn.

Đô đốc Kevin Lunday, Quyền Tư lệnh Tuần duyên, phát biểu: “Việc đưa vào hoạt động tàu USCGC Storis ngay lập tức củng cố khả năng kiểm soát, bảo vệ và phòng thủ biên giới Mỹ xung quanh Alaska và các tuyến đường biển tiếp cận Bắc Cực.

Storis là bước đầu tiên trong một khoản đầu tư mang tính lịch sử vào Tuần duyên, nhằm bổ sung năng lực quan trọng cho đội tàu phá băng vùng cực của chúng ta, nhằm bảo vệ chủ quyền Mỹ và chống lại ảnh hưởng xấu trên khắp Bắc Cực.”

Tàu Storis, trước đây là tàu động cơ Aiviq, được chủ cũ là công ty Edison Chouest Offshore, được đổi tên sau khi cải tạo để tăng cường khả năng liên lạc và phòng thủ.

Trước khi được mua lại, tàu phá băng có tên là M/V Aiviq, vận hành bởi Công ty Edison Chouest Offshore. Ảnh: The Warship

Storis được vận hành bởi một thủy thủ đoàn hỗn hợp gồm thủy thủ đoàn quân sự và thủy thủ dân sự. Tàu sẽ tạm thời neo đậu tại Seattle, Washington, cùng với hai tàu phá băng vùng cực khác của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, cho đến khi các cải tiến cơ sở hạ tầng cần thiết tại Juneau hoàn tất.

Đây là tàu thứ hai trong lịch sử Tuần duyên mang tên Storis, sau tàu "Galloping Ghost of the Alaskan Coast" ban đầu đã phục vụ 64 năm hoạt động phá băng ở Bắc Cực.

Lực lượng Tuần duyên vận hành đội tàu phá băng của quốc gia nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và bảo vệ lợi ích chủ quyền của Mỹ tại các vùng cực .

Đây cũng là tàu phá băng hoạt động ở vùng cực thứ ba của Mỹ. Nó cung cấp sự hiện diện hoạt động trong ngắn hạn và hỗ trợ an ninh quốc gia ở Bắc Cực như một chiến lược bắc cầu cho sự hiện diện trên bề mặt Bắc Cực.

Các tàu phá băng bổ sung của Lực lượng Tuần duyên sẽ được mua lại thông qua các khoản đầu tư vào Đạo luật One Big Beautiful Bill - cam kết tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Lực lượng Tuần duyên - bao gồm hơn 8,3 tỷ đô la để mua mới phương tiện.