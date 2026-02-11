Thị trường vé xe Tết sôi động trước giờ G

Dự báo từ nay đến sát ngày nghỉ Tết, phần lớn chuyến xe trên các tuyến này sẽ nhanh chóng được đặt kín.

Chỉ còn 3 ngày nữa bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thị trường vận tải hành khách đường bộ đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi lại. Nhiều tuyến đường dài xuất phát từ Hà Nội đã kín vé trong các ngày cao điểm, buộc doanh nghiệp vận tải và các bến xe phải kích hoạt phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện nhằm bảo đảm năng lực phục vụ.

TUYẾN ĐƯỜNG DÀI GHI NHẬN TÌNH TRẠNG 'CHÁY VÉ' SỚM

Khảo sát thực tế của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô đã mở bán vé Tết từ sớm. Trong đó, nhiều tuyến đường dài có nhu cầu lớn.

Đáng chú ý, tuyến Hà Nội – Điện Biên do hãng xe Hải Vân khai thác đã hết vé các ngày cao điểm từ 27 – 29 Tết (14 – 16/2/2026), dù doanh nghiệp đã tăng thêm 2 chuyến/ngày, nâng tổng tần suất khai thác lên 12 chuyến/ngày.

Tương tự, trên các tuyến Hà Nội – Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, hãng xe Văn Minh cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Theo dữ liệu từ hệ thống bán vé trực tuyến của doanh nghiệp, ngay từ ngày 14/2/2026, nhiều chuyến xe đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao.

Cụ thể: Tuyến Hà Nội – Nghệ An có 10/57 chuyến kín khách, các chuyến còn lại chỉ còn lác đác từ 1 - 5 vé.

Tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh có 7/30 chuyến đầy chỗ và cũng trong tình trạng khan hiếm vé ở các chuyến còn lại.

Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng nhiều chuyến chỉ còn số lượng vé trống rất hạn chế.

Dự báo từ nay đến sát ngày nghỉ Tết, phần lớn chuyến xe trên các tuyến này sẽ nhanh chóng được đặt kín.

Ngoài ra, các hãng xe khai thác tuyến Hà Nội – Lào Cai như HK Bus Lines, G8 Sapa Open Tour, Sao Việt cũng ghi nhận lượng khách đặt vé tăng dần theo từng ngày, phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh của người lao động, sinh viên và khách du lịch trong dịp Tết.

CHẶNG NGẮN ÁP LỰC, TĂNG NHU CẦU

Ở nhóm tuyến ngắn từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Yên Bái, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng bắt đầu tăng cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải vẫn chủ động triển khai phương án tăng cường năng lực phục vụ. Các hãng xe như Vân Anh, Hải Phòng Travel, X.E Việt Nam, Hà Phương Sunrise đã chuẩn bị phương tiện dự phòng, bố trí nhân sự trực xuyên Tết, sẵn sàng tăng chuyến trong các ngày cao điểm.

Đại diện hãng xe Hà Phương Sunrise cho biết, toàn bộ phương tiện đã được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, đồng thời doanh nghiệp bố trí nhân sự trực 100% trong dịp Tết nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, an toàn.

Một điểm đáng chú ý trong mùa cao điểm vận tải năm nay là phần lớn doanh nghiệp vận tải vẫn duy trì mức giá vé như ngày thường, chưa ghi nhận hiện tượng tăng giá đột biến.

Cụ thể: Tuyến Hà Nội – Điện Biên: 410.000 – 650.000 đồng/giường nằm (Hải Vân); Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa: khoảng 250.000 đồng/giường (Vân Anh); Tuyến Hà Nội – Lào Cai: từ 250.000 đồng/giường (Sao Việt).

Việc giữ ổn định giá vé được đánh giá góp phần bình ổn thị trường vận tải, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, tăng giá trái quy định trong dịp Tết.

DỰ BÁO LƯỢNG KHÁCH TĂNG TỚI 400%

Theo đại diện bến xe Nước Ngầm, lưu lượng hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại trong dịp Tết dự kiến tăng 140 – 150% so với ngày thường, tập trung tại các tuyến đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công ty cổ phần bến xe Hà Nội nhận định, cao điểm vận tải sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 22/2/2026 (mồng 6 Tết). Trong giai đoạn này, tổng lượng hành khách qua các bến có thể tăng 300 – 400%.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, hệ thống bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường tổng cộng 2.450 lượt xe, bao gồm: Bến Giáp Bát: tăng khoảng 1.110 xe; Bến Mỹ Đình: tăng khoảng 1.020 xe; Bến Gia Lâm: tăng khoảng 320 xe.

Dự báo trong các ngày cao điểm: Bến Giáp Bát có thể đạt 16.000 lượt khách/ngày; Bến Mỹ Đình khoảng 17.000 lượt khách/ngày; Bến Gia Lâm khoảng 4.000 lượt khách/ngày.

Song song với việc tăng cường phương tiện, các bến xe cũng phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt hoạt động vận tải.

Trước diễn biến nhu cầu tăng nhanh, các doanh nghiệp vận tải khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp lịch trình, đặt vé trước nhằm tránh tình trạng hết vé, ùn tắc hoặc phải chờ đợi kéo dài tại bến xe trong những ngày cao điểm cận Tết.