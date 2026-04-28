Theo chân runner khám phá diện mạo mới của siêu điểm đến bên biển Cần Giờ dịp nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4: Không cần chen chúc Vũng Tàu, theo chân runner trải nghiệm tọa độ giải trí “all-in-one” mới tại Cần Giờ.

Thay vì lặp lại hành trình tới những điểm đến ven biển quen thuộc, kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay mở ra một lựa chọn mới cho người dân TP.HCM: đến Cần Giờ chạy giữa rừng - biển, xem pháo hoa, thưởng thức ẩm thực, lái thử xe VinFast và khám phá diện mạo siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam - Vinhomes Green Paradise.

Làn sóng lễ hội đổ về, Cần Giờ trở thành tâm điểm mới trên bản đồ sự kiện

Dịp lễ hàng năm, Vũng Tàu luôn là điểm hẹn quen thuộc của du khách phía Nam, kéo theo các đặc sản: “vỡ trận” dịch vụ và kẹt xe kéo dài. Dịp 30/4 năm ngoái, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận gần 100.000 lượt khách chỉ trong ngày nghỉ đầu tiên, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, biến dải bờ biển Bãi Sau, Bãi Trước thành những “biển người” ngay từ bình minh.

Năm nay, một tọa độ du lịch khác đã sẵn sàng “chia lửa” với Vũng Tàu, đó là Cần Giờ. “Lá phổi xanh” của TP.HCM đang bước vào mùa lễ hội sôi động với điểm nhấn VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 diễn ra từ 30/4-1/5, quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham dự.

Trước khi giải chạy này “bùng nổ”, Cần Giờ cũng đã xác lập vị thế của một điểm đến mới đầy tiềm năng. Sức nóng được duy trì liên tục từ Lễ hội Xuân tháng 2 với hơn 50.000 lượt khách, cho đến giải đi bộ Green Family Walk hôm 19/4 thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Hơn 1.000 người tham gia Green Family Walk Cần Giờ

Chỉ sau 1 năm khởi công, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise đã xác lập vị thế của một tọa độ giải trí không ngủ cho Cần Giờ với chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức từ Xuân đến Hè, khỏa lấp khoảng trống về trải nghiệm thượng lưu mà những điểm đến cũ chưa thể đáp ứng.

Giải chạy được đầu tư bài bản là minh chứng đắt giá cho sự chuyển mình này. Đường chạy đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đạc, chứng nhận đạt chuẩn kỹ thuật ở cả bốn cự ly. Đáng chú ý có khoảng 80% lộ trình đi qua khu vực cây xanh hoặc không gian mở. Ban tổ chức còn bố trí 200 vị trí cắm trại, ưu đãi di chuyển Green SM, tăng cường 300 - 350 xe taxi công nghệ trong thời gian sự kiện và huy động 30 xe điện hỗ trợ chiếu sáng một phần cung đường trong khung 4 - 6h sáng.

“So với các giải chạy mình đã tham gia, cung đường chạy của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cực kì lý tưởng, rộng rãi và thoáng đãng. Đây là lợi thế giúp vận động viên không phải chen lấn. Không gian rừng Sác, không khí giáp biển đem lại trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời cho vận động viên”, anh Đặng Anh Quyết (TP.HCM) chia sẻ.

Sức hút của giải đấu không chỉ là cung đường chạy xanh, mà còn ở cách điểm đến thiết lập không gian lễ hội giàu trải nghiệm. Tại đây, vận động viên và du khách sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ qua các “trạm” như “Dấu ấn bản lĩnh”, “Trạm năng lượng xanh”, “Trạm kết nối xanh”… cùng thưởng thức ẩm thực, các set nhạc DJ sôi động, trò chơi tương tác, check-in, lái thử xe VinFast,… và khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật ven biển rực rỡ.

Cần Giờ bứt tốc cùng làn sóng sportourism đang “gây sốt”

Sức hút của chạy VnExpress Marathon Green Paradise nhắm trúng xu hướng sportourism (du lịch thể thao) đang lên ngôi.

Theo UN Tourism, du lịch thể thao tạo ra khoảng 10% chi tiêu du lịch toàn cầu và được xem là trục tăng trưởng quan trọng của ngành. Tại Việt Nam, số lượng giải chạy thường niên tăng nhanh, kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm địa phương.

Là nơi lý tưởng để diễn ra giải chạy, Vinhomes Green Paradise không chỉ là điểm xuất phát mà còn là nơi “mở màn” cho diện mạo mới của một siêu điểm đến quốc tế, một không gian sống - nghỉ dưỡng - giải trí hòa cùng thiên nhiên, theo chuẩn sống ESG++.

Từ biển hồ Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha trải cát trắng, tổ hợp VinWonders quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ đến cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour và bộ đôi sân golf 18 hố… mỗi tiện ích của Vinhomes Green Paradise đều được thiết kế để kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách.

Vinhomes Green Paradise hướng đến trở thành thủ phủ giải trí nghỉ dưỡng số 1 tại châu Á

Hệ sinh thái lưu trú cũng đang được nâng cấp mạnh mẽ. Mới đây nhất, Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts ký thỏa thuận phát triển bốn khách sạn hơn 1.000 phòng, gồm InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express và Garner… góp phần hình thành chuỗi lưu trú 7.000 phòng “sang – xịn –mịn” tại Cần Giờ.

Ngay trong năm 2026, các mảnh ghép hạ tầng tiếp tục được triển khai, rút ngắn khoảng cách giữa Cần Giờ với trung tâm, liên vùng và quốc tế. Trong đó, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được khởi công vào 30/4; dự án đường vượt biển Cần Giờ kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến khởi công vào tháng 6; sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được thúc đẩy tiến độ để khai thác thương mại giữa năm nay…

Chuỗi tiện ích quốc tế, hạ tầng kết nối sẽ giúp Vinhomes Green Paradise đón 40 triệu lượt khách/năm

Khi mục tiêu 40 triệu lượt khách/năm dần được hiện thực hóa, hệ sinh thái kinh doanh sôi động tại Vinhomes Green Paradise được kích hoạt mạnh mẽ, từ phố thương mại, F&B, lưu trú ngắn ngày đến chăm sóc sức khỏe, thể thao biển, tour sinh thái hay các dịch vụ chuyên biệt.

Dịp lễ 30/4 này, với VnExpress Marathon Green Paradise, Cần Giờ đang gửi đi thông điệp mới về vị thế của mình, một thủ phủ du lịch, điểm đến của những sự kiện rực rỡ ánh đèn. Tại đó, một tọa độ nghỉ dưỡng đa trải nghiệm, nơi giá trị nguyên bản của rừng ngập mặn được nâng tầm bởi một siêu đô thị, mở ra bài toán đầu tư đầy triển vọng đang gọi tên Vinhomes Green Paradise.

Khách hàng mua nhà tại Vinhomes Green Paradise thời điểm này sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất với mức ưu đãi từ 0-6%/năm, áp dụng trong tối đa 5 năm.
Trong đó, kỳ hạn 18 tháng được miễn hoàn toàn; 4 gói còn lại tùy theo mức vay từ 70 - 80% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn) tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).
Đặc biệt với kỳ hạn 18-36 tháng, khách mua sẽ được hỗ trợ thêm 2 năm khóa trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm.
Chính sách kéo dài tới 20/7/2026, áp dụng cả cho khách đã mua nhà Vinhomes từ 1/1/2026.
ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

TP.HCM, ngày 24/4/2026 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình "Tài trợ theo chuỗi". Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá: tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỷ đồng.