Thẻ tín dụng VIB bị khách tố trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" vô lý? [Kỳ 1]

Thẻ tín dụng VIB liên tục xuất hiện thông báo trừ 500.000 "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" khiến người dùng "khóc thét" không hiểu khoản phí này từ đâu mà có.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng thẻ tín dụng VIB chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội rằng bản thân rất bất ngờ khi bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" một cách bất ngờ, với mỗi lần trừ tương đương 500.000 đồng. Điều đáng nói là "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" bị trừ nhiều lần trong cùng một tháng, khiến nhiều người tiêu dùng tốn vài triệu đồng để tất toán khoản phí "mù mờ" này.

Khách hàng bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" nói gì?

Một người dùng thẻ tín dụng VIB có tên T.P cho biết, bản thân anh đã dùng thẻ tín dụng của ngân hàng này suốt 5 năm nay và rất bất ngờ khi trong tháng 11 vừa rồi, sao kê thẻ tín dụng của mình xuất hiện 3 lần trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt".

Chủ thẻ tín dụng VIB "tá hỏa" khi phát hiện bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" nhiều lần trong cùng một ngày.

Chủ thẻ cho biết, sau khi khiếu nại đã nhận được phản hồi từ phía ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam cho biết, chi tiêu thẻ tín dụng cần bắt buộc cung cấp hóa đơn VAT, trong trường hợp người dùng không cung cấp hóa đơn VAT, mỗi giao dịch bị "nghi ngờ" có thể bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt".

Chia sẻ với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, anh T.P cho biết do thời gian mở thẻ đã cách đây nhiều năm nên không nhớ rõ nhân viên ngân hàng tư vấn ra sao và có đề cập đến việc sử dụng thẻ bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" hay không. Tuy nhiên, người này khẳng định chỉ sử dụng thẻ như thông thường, trước đến nay chưa hề bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" cho tới tháng 11 năm nay.

Rất nhiều khách hàng than trời vì "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt"

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, rất nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VIB bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt". Theo thông tin được nhiều khách hàng chia sẻ, khi mở thẻ không hề được tư vấn về "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt".

Trong Điều khoản điều kiện phát hành thẻ và Biểu phí thẻ tín dụng VIB, có đề cập đến "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" với mức phí 500.000 đồng. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng về việc tại sao người dùng thẻ sẽ bị trừ phí này và phí này sẽ bị trừ trong trường hợp nào. Điều này khiến nhiều người dùng tỏ ra khá bối rối trong quá trình sử dụng thẻ.

Trên trang chủ của VIB có thông tin về "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" nhưng không có thông tin chi tiết về việc loại phí này được trừ khi nào và trong trường hợp nào.

Nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng thẻ tín dụng cho biết, với các giao dịch "có vấn đề", hệ thống từ ngân hàng sẽ gửi mail thông báo và yêu cầu chủ thẻ gửi hóa đơn VAT để chứng minh giao dịch đó là thật. Trong trường hợp người dùng không phản hồi thông tin, hệ thống sẽ tự động trừ 500.000 đồng "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt".

Trường hợp hệ thống ghi nhận giao dịch "có vấn đề" thường xuất hiện khi chủ thẻ sử dụng máy POS để rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Tuy nhiên, nhiều chủ thẻ khẳng định bản thân chỉ sử dụng thẻ tín dụng VIB để thanh toán tiêu dùng thông thường, cũng bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" và không nhận được bất cứ yêu cầu nào về việc cung cấp hóa đơn VAT.

Khách hàng rủ nhau khóa thẻ tín dụng VIB

Trước thông tin về việc một vài chủ thẻ tín dụng VIB bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt", nhiều khách dùng thẻ tín dụng từ ngân hàng này đã bắt đầu "rủ" nhau tẩy chay và đóng thẻ tín dụng VIB càng sớm càng tốt.

Người dùng thẻ chia sẻ kinh nghiệm đóng thẻ tín dụng VIB, chuyển các khoản chưa trả sang trả góp để tránh bị trừ "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt".

Ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều người dùng thẻ chia sẻ kinh nghiệm cho biết, với các khoản chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua mà chưa thể tất toán, các chủ thẻ tín dụng VIB có thể chuyển đổi thành khoản trả góp để thanh toán dần trong thời gian dài hơn. Với những người dùng thẻ có khả năng trả hết nợ thẻ tín dụng ngay lập tức, có thể lựa chọn phương pháp thanh toán toàn bộ rồi liên hệ ngân hàng VIB để đóng thẻ sớm, tránh bị phát sinh các loại phí trong thời gian tới.