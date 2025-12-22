Hải Phòng: Nhà thầu H2T "bội thu" gói thầu từ ngành Y tế đến Dự trữ Nhà nước

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty H2T đã tham gia và trúng thầu dồn dập tại nhiều đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ở Hải Phòng, từ các bệnh viện lớn đến hệ thống Dự trữ Quốc gia, với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 86%.

Tiếp tục tìm hiểu về hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại H2T (Công ty H2T, có địa chỉ tại Số 35B/512 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng; Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng), dữ liệu cho thấy năm 2025 doanh nghiệp này có tần suất trúng thầu dày đặc.

"Gương mặt thân quen" tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III

Cụ thể, tổng hợp lịch sử đấu thầu trong năm 2025, Công ty H2T đã tham gia 14 gói thầu và trúng tới 12 gói, chỉ trượt 2 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức ấn tượng xấp xỉ 86%.

Một trong những "khách hàng" thường xuyên nhất của Công ty H2T trong năm này là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III. Chỉ trong vòng vài tháng, nhà thầu này đã trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu tham gia tại đây.

Các gói thầu chủ yếu liên quan đến công tác sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất kho bãi. Đơn cử, ngày 25/11/2025, H2T được phê duyệt trúng "Gói thầu số 03: Thi công Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng, nhà công vụ Chi cục DTNN khu vực III" với giá hơn 195 triệu đồng. Trước đó, ngày 29/10/2025, doanh nghiệp này trúng gói "Thi công sửa chữa nhà làm việc điểm kho Kim Xuyên".

Ngày 10/9/2025, H2T trúng "Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa kho C1, C2 điểm kho Kha Lâm" với giá trúng thầu hơn 306 triệu đồng. Vào tháng 8/2025, nhà thầu này cũng được lựa chọn thực hiện gói "Thi công sửa chữa kho A1 điểm kho Chùa Vẽ".

Việc trúng thầu liên tiếp các gói thầu có tính chất tương tự nhau tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn cho thấy sự "tín nhiệm" đặc biệt mà Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III dành cho Công ty H2T.

Dấu ấn đậm nét tại các cơ sở Y tế

Không chỉ "mát tay" với các gói thầu dự trữ, Công ty H2T còn ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực y tế tại Hải Phòng. Năm 2025, doanh nghiệp này cũng trúng 3/3 gói thầu tham gia tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 12/11/2025, H2T trúng "Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án" trị giá gần 225 triệu đồng. Hồi đầu năm, ngày 06/02/2025, doanh nghiệp này cũng trúng một gói thầu Tư vấn quản lý dự án khác tại bệnh viện này với giá hơn 201 triệu đồng.

Danh sách các đơn vị y tế là đối tác của H2T còn kéo dài với Trung tâm Da liễu (trúng gói thầu thi công sửa chữa hệ thống cửa phòng Khám và phòng Xét nghiệm vào tháng 3/2025) và Bệnh viện Y học cổ truyền (trúng gói thầu Tư vấn quản lý dự án vào tháng 1/2025).

Ngoài ra, H2T cũng mở rộng thị phần sang các đơn vị khác như Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh (trúng 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án vào tháng 1 và tháng 2/2025) hay Nhà máy X28 Cục Hậu cần - Kỹ thuật QCHQ (trúng gói thầu sửa chữa, nâng cấp khu kỹ thuật trị giá gần 1,7 tỷ đồng vào ngày 11/11/2025).

Năng lực thực tế ra sao?

Với việc trúng thầu trải rộng từ thi công xây lắp, sửa chữa kho tàng đến tư vấn quản lý dự án tại nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty H2T thể hiện một hồ sơ năng lực khá đa dạng. Tuy nhiên, việc thực hiện dồn dập nhiều gói thầu trong cùng một năm tài chính 2025 đặt ra bài toán về phân bổ nguồn lực.

Dư luận quan tâm liệu đội ngũ nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị của Công ty H2T có đủ để đáp ứng tiến độ và chất lượng của tất cả các công trình này cùng lúc hay không, nhất là khi nhiều gói thầu yêu cầu thời gian thực hiện ngắn và khẩn trương (như các gói khắc phục sửa chữa).

Việc các gói thầu thường xuyên được trao cho một nhà thầu quen mặt, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, cũng là vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của dòng vốn đầu tư công.

