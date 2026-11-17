Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, hình ảnh thầy đồ đã trở thành một biểu tượng quen thuộc, gắn liền với mái trường làng, nghiên mực, bút lông và những trang sách chữ Hán, chữ Nôm. Họ không chỉ là những người truyền dạy kiến thức mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, duy trì các chuẩn mực đạo đức và lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, từ những lớp học nhỏ bé ấy, truyền thống tôn sư trọng đạo dần trở thành một nét đẹp nổi bật trong văn hóa Việt Nam.

Thầy đồ – người gieo chữ giữa làng quê Việt

Trong xã hội Việt Nam thời phong kiến, khi hệ thống trường học công lập chưa phát triển rộng khắp, thầy đồ là lực lượng quan trọng đảm nhận việc dạy học ở các địa phương. Họ thường là những người đã trải qua quá trình học tập Nho học, có kiến thức về kinh điển, chữ Hán, phép làm văn và đôi khi từng tham gia các kỳ thi Hương, thi Hội nhưng chưa đỗ đạt hoặc không tiếp tục con đường quan trường.

Không phải thầy đồ nào cũng là người có học vị cao. Có người từng đỗ tú tài, cử nhân; có người chỉ là những nhà Nho thông thạo kinh sách và được dân làng tín nhiệm. Một số người chọn nghề dạy học để mưu sinh, số khác xem việc truyền bá chữ nghĩa là trách nhiệm của người có học đối với cộng đồng.

Lớp học của thầy đồ thường được tổ chức tại nhà riêng, nhà học của dòng họ hoặc những không gian được làng xã dành riêng cho việc học. Quy mô lớp học không lớn, học trò có thể thuộc nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau. Người mới bắt đầu học chữ, người đã đọc thông kinh sách và người đang chuẩn bị cho các kỳ thi khoa cử đôi khi cùng học dưới sự hướng dẫn của một thầy.

Chương trình học chủ yếu dựa trên hệ thống kinh điển Nho giáo, bắt đầu từ những sách vỡ lòng như Tam tự kinh, Minh tâm bảo giám, rồi tiến đến Tứ thư, Ngũ kinh và các sách phục vụ việc luyện văn, làm thơ, ứng thí. Học trò phải rèn luyện khả năng đọc, viết, ghi nhớ, giải nghĩa kinh văn và vận dụng những kiến thức đã học vào việc làm văn theo quy cách khoa cử.

Tuy nhiên, việc học không chỉ nhằm giúp học trò vượt qua các kỳ thi. Trong quan niệm Nho học, tri thức phải đi cùng tu dưỡng đạo đức. Người học được dạy về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, về cách ứng xử với cha mẹ, người lớn tuổi và cộng đồng. Bởi vậy, thầy đồ vừa là người truyền chữ, vừa là người hướng dẫn học trò rèn luyện tư cách và lối sống.

Thầy đồ xưa. Ảnh minh họa: AI.

Từ sự kính trọng người thầy đến đạo lý tôn sư trọng đạo

Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt có nền tảng sâu xa từ văn hóa bản địa, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể của tư tưởng Nho giáo được truyền bá trong nhiều thế kỷ. Trong hệ thống quan niệm Nho học, người thầy giữ vị trí đặc biệt bởi họ là người truyền đạt tri thức, hướng dẫn con đường tu dưỡng và giúp học trò hiểu những chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Quan niệm này được thể hiện qua câu nói nổi tiếng: "Quân, sư, phụ", đặt vua, thầy và cha vào những vị trí có ý nghĩa đặc biệt trong trật tự đạo lý truyền thống. Dù cách diễn giải và vị trí cụ thể của người thầy thay đổi theo từng thời kỳ, tư tưởng đề cao vai trò giáo dục của thầy vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam.

Một trong những biểu hiện đáng chú ý của truyền thống ấy là mối quan hệ thầy trò không kết thúc khi học trò rời khỏi lớp học. Người học sau khi trưởng thành, đỗ đạt hoặc trở thành quan chức vẫn phải giữ lễ nghĩa với người từng dạy dỗ mình. Thầy có thể không còn trực tiếp giảng bài, nhưng vẫn được xem là người có công khai mở tri thức và định hướng nhân cách.

Trong xã hội làng xã, thầy đồ thường được cộng đồng dành cho sự kính trọng nhất định. Họ có thể được mời tham gia các công việc liên quan đến chữ nghĩa, lễ nghi, văn tế, câu đối hoặc việc soạn thảo giấy tờ. Khi làng tổ chức những sự kiện quan trọng, người có học thường được hỏi ý kiến và mời đảm nhận những công việc cần đến kiến thức kinh điển.

Sự kính trọng ấy còn được thể hiện qua phong tục học trò đến thăm thầy vào dịp lễ Tết, biếu quà khi có điều kiện và giữ liên hệ với thầy sau khi đã thành danh. Những hành động tưởng chừng giản dị này góp phần duy trì mối quan hệ thầy trò như một mối quan hệ đạo nghĩa lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ trao đổi kiến thức thông thường.

Một phong tục đặc biệt thể hiện rõ đạo lý này là việc học trò đến chúc Tết thầy. Vào dịp đầu năm, dù đã trưởng thành hay đang giữ chức vụ trong xã hội, những người từng theo học vẫn thường tìm đến nhà thầy để thăm hỏi, chúc tụng và bày tỏ lòng biết ơn. Lễ vật có thể chỉ là trầu cau, bánh trái, trà hoặc những món quà quê giản dị. Giá trị của phong tục không nằm ở vật chất mà ở sự ghi nhớ công ơn người đã dạy dỗ mình.

Ở một số nơi, sự kính trọng dành cho người thầy còn được thể hiện bằng những quy định cụ thể trong đời sống làng xã. Các gia đình khá giả có thể đóng góp tiền bạc, lương thực để duy trì lớp học và trả công cho thầy. Một số làng sử dụng nguồn quỹ chung hoặc ngân khoản địa phương để hỗ trợ việc học. Theo những tư liệu về hoạt động khuyến học trong hương ước thế kỷ XVII – XVIII, giáo dục không chỉ là chuyện riêng của từng gia đình mà còn được xem là công việc có ý nghĩa đối với cả cộng đồng.

Đáng chú ý, trong một số nghi lễ đón rước người đỗ đạt trở về quê, người thầy từng dạy dỗ sĩ tử cũng được dành vị trí trang trọng. Đây là cách cộng đồng ghi nhận rằng thành công của một người không chỉ đến từ tài năng cá nhân mà còn có công sức của những người truyền dạy tri thức.

Từ mái trường làng đến truyền thống giáo dục hiện đại

Hệ thống trường học Nho giáo và các lớp học của thầy đồ tồn tại qua nhiều thế kỷ, song không phải là hình thức giáo dục duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh trường tư ở làng xã còn có trường học của triều đình, Quốc Tử Giám, các cơ sở giáo dục Phật giáo và những hình thức truyền dạy tri thức trong gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, chính mạng lưới trường tư và thầy đồ đã giúp việc học chữ lan rộng đến nhiều địa phương, tạo nền tảng cho hoạt động khoa cử và sự phát triển của tầng lớp trí thức.

Đầu thế kỷ XX, khi nền giáo dục Pháp - Việt từng bước thay thế hệ thống Nho học, vai trò của thầy đồ cũng dần thay đổi. Khoa thi Nho học cuối cùng được tổ chức vào năm 1919 tại Trung Kỳ, đánh dấu sự kết thúc của chế độ khoa cử truyền thống ở Việt Nam. Những lớp học chữ Hán dần nhường chỗ cho trường học theo chương trình mới, nhưng những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ thầy trò vẫn tiếp tục tồn tại.

Ngày nay, nghề dạy học đã thay đổi sâu sắc về phương pháp, chương trình và môi trường giáo dục. Người thầy không còn giữ vị trí độc quyền trong việc truyền đạt tri thức như thời xã hội còn thiếu sách vở và phương tiện học tập. Học trò có thể tiếp cận kiến thức từ thư viện, internet và nhiều nguồn thông tin khác nhau. Tuy vậy, vai trò hướng dẫn, khơi gợi tư duy, hình thành nhân cách và truyền cảm hứng của người thầy vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Nhìn lại hình ảnh thầy đồ xưa, có thể thấy truyền thống tôn sư trọng đạo không hình thành chỉ từ những lời răn dạy trong sách vở. Nó được nuôi dưỡng qua hàng nghìn lớp học nhỏ, qua sự tận tụy của những người truyền chữ, sự kính trọng của học trò và sự quan tâm của cộng đồng đối với việc học. Đạo lý ấy cũng không đồng nghĩa với việc tuyệt đối hóa người thầy, mà nhấn mạnh sự trân trọng tri thức, nhân cách và công lao giáo dục.

Từ mái trường làng xưa đến những ngôi trường hiện đại hôm nay, tinh thần ấy vẫn là một di sản văn hóa đáng quý. Mỗi dịp 20/11, khi học trò dành lời tri ân cho thầy cô, đó cũng là lúc một truyền thống lâu đời của dân tộc được tiếp nối trong đời sống đương đại.