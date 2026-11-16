950 năm Quốc Tử Giám: Trao truyền đạo học cho thế hệ trẻ

Âm nhạc, trình diễn và tương tác tại Văn Miếu khắc họa năm giá trị Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ di sản trong người trẻ.

Tối 15/11/2026, tại Vườn Giám, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động tương tác, chương trình tái hiện những giá trị cốt lõi của đạo học Việt Nam, đồng thời đặt ra thông điệp về trách nhiệm tiếp nối di sản bằng tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

950 năm Quốc Tử Giám và thông điệp trao truyền đạo học

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và MUSE ART phối hợp thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình là Phạm Hoàng Giang.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu mở đầu, TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” được lựa chọn là hoạt động khép lại tuần cao điểm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thứ 63 trong chuỗi chương trình do thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm thực hiện từ đầu năm 2026.

Theo TS Lê Xuân Kiêu, chuỗi hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức như hội thảo khoa học, trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản và chương trình văn hóa nghệ thuật. Các sự kiện không chỉ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn được tổ chức ở nhiều địa phương trong nước và một số quốc gia như Pháp, Nga, Đức. Qua đó, những giá trị của Quốc Tử Giám, tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài được giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”, với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, diễn ra tối 13/11/2026 tại sân Thái Học, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu.

Ê-kíp VietNamshow và Văn Miếu - Quốc Tử Giám



Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại lịch sử 950 năm Quốc Tử Giám, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng của giáo dục, tri thức và nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Lý giải việc lựa chọn chủ đề “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” cho chương trình kết thúc chuỗi sự kiện, TS Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh mong muốn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp nối di sản tới thế hệ trẻ.

“950 năm là một dấu mốc lịch sử, nhưng mạch nguồn đạo học, dòng chảy của di sản vẫn tiếp tục. Những người trẻ - các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi đây và ở trên cả nước - chính là những người sẽ thực hiện sứ mệnh đó để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta, giữ gìn văn hóa dân tộc, giữ gìn cho đất nước luôn bình yên, tươi đẹp và phát triển sánh vai cùng các nước trên thế giới như lời Bác Hồ đã dạy”, TS Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Năm giá trị đạo học được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

Diễn ra tại sân khấu chính Nhà Bát Giác, trong khuôn viên Vườn Giám, chương trình tạo sự kết hợp giữa không gian di sản cổ kính và nghệ thuật trình diễn đương đại. Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, cùng Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân và Tổng biên đạo Hải Trường, các tiết mục được xây dựng theo hướng trẻ trung, kết hợp âm nhạc, múa, trình diễn và giao lưu với khán giả.

Tiết mục Luyện tài.

Thay vì kể lại lịch sử theo lối thông thường, chương trình lấy học sinh, sinh viên và người trẻ làm chủ thể, chuyển tải những giá trị truyền thống thông qua câu chuyện về quá trình trưởng thành, học tập, rèn luyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Nội dung được kết cấu thành năm chương: Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, tương ứng với những phẩm chất được đề cao trong hành trình hoàn thiện bản thân và tiếp nối truyền thống đạo học.

Mở đầu là chương I: Tâm - Nhịp đập yêu thương, tập trung vào tình cảm gia đình, lòng biết ơn thầy cô, tình bạn và tình yêu quê hương, đất nước. Các ca khúc “Cảm ơn nhà” (Hứa Kim Tuyền), “Người gieo mầm xanh” (Hứa Kim Tuyền - Lưu Hà An) và “Hành trình của lá” (Minh Cà Ri) được thể hiện qua giọng hát JUNDI và PiaLinh, gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn. Đây cũng là cách nhắc nhớ tinh thần “Tiên học lễ” thông qua những tình cảm và ứng xử gần gũi trong đời sống.

Tiếp nối là chương II: Tài - Bản lĩnh tỏa sáng, với các tiết mục “Gửi tương lai một lời chào” và “Tỏa sáng”, do Cao Phú Quý cùng nhóm AGIRLS biểu diễn. Chương này đề cao tinh thần chủ động học hỏi, phát huy năng lực và bản lĩnh của người trẻ.

Tiết mục Khai trí.

Ở chương III: Trí - Khai mở bứt phá, tinh thần trọng tri thức của nền đạo học Việt Nam được thể hiện qua các tiết mục kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại. Đáng chú ý là tiết mục “Nét chữ khai minh”, sử dụng ca khúc “Thư pháp - Tiếng Việt” (Nguyễn Duy Hùng - Hoài An), với phần biểu diễn của JUNDI, Khánh My và đoàn múa HT. Hình tượng con chữ được khai thác như biểu tượng của tri thức, trí tuệ và bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giao lưu “Thử thách trí tuệ” tạo cơ hội để khán giả trả lời các câu hỏi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Qua hình thức tương tác, người trẻ có thêm cơ hội chủ động tìm hiểu di sản thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Chương IV: Đức - Bản nguyên vững chắc đưa chương trình đến những thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Các ca khúc “Cảm ơn cảm ơn” của Ngô Lan Hương và “Cầu được ước thấy” của RAMC được lựa chọn để thể hiện nội dung này. Chương trình nhấn mạnh rằng tài năng và trí tuệ cần được dẫn dắt bởi nhân cách; học tập không chỉ để thành tài mà còn để làm người, sống có ích và đóng góp cho xã hội.

Tiết mục "Đi giữa trời rực rỡ".

Khép lại là chương V: Vinh quang, với các tiết mục “Đi giữa trời rực rỡ”, “Khởi lên”, “Bước đi không dừng lại” và mashup “Đường đến ngày vinh quang - Chạm vào vinh quang”. Các nghệ sĩ Ngô Lan Hương, Đỗ Hoàng Hiệp cùng đoàn múa HT mang đến không khí sôi động, thể hiện khát vọng chinh phục mục tiêu và tinh thần không ngừng nỗ lực.

Một điểm nhấn của chương này là phần trình diễn kết hợp nghệ thuật và võ thuật trên nền ca khúc “Chạm vào vinh quang”. Ba vận động viên nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate của Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trực tiếp biểu diễn trên sân khấu. Những động tác võ thuật đòi hỏi sự phối hợp, chính xác và kỷ luật được thể hiện trong tiết mục, gắn với câu chuyện về quá trình tập luyện bền bỉ để chinh phục thành tích.

Phần giao lưu với ba vận động viên giúp khán giả hiểu thêm về những nỗ lực phía sau mỗi thành tích thể thao. Các cô gái chia sẻ về quá trình rèn luyện, tinh thần kỷ luật và những thử thách phải vượt qua, đồng thời gửi tới người trẻ thông điệp kiên trì theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc trước khó khăn.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Chương trình kết thúc bằng ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh”, với sự tham gia của PiaLinh, JUNDI, Khánh My, Cao Phú Quý và nhóm AGIRLS. Tiết mục hướng tới tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, thông điệp của chương trình là di sản không chỉ được tiếp nối bằng việc nhắc nhớ lịch sử hay tự hào về thành tựu quá khứ. Di sản còn được viết tiếp qua từng trang sách được mở ra, từng ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, từng tài năng được bồi đắp và từng hành động tử tế trong cuộc sống.

“Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến 15/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Qua các hoạt động, những giá trị của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài tiếp tục được giới thiệu tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.