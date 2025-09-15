Hà Nội

Doanh nghiệp

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình.

PV

Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn là “nút thắt” của các doanh nghiệp khi đặc thù ngành xây dựng là thi công dàn trải, kéo dài, thanh toán theo tiến độ và chi phí đầu vào có thể biến động tăng.

Cơ hội rộng mở - doanh nghiệp “đuối sức”?

Theo thống kê của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút 11,72 tỷ USD vốn FDI, trong đó nguồn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng khá nổi trội. Cùng thời điểm, các dự án cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, các khu công nghiệp mới được tái khởi động. Đây là những tín hiệu tích cực đối với thị trường xây dựng - vật liệu xây dựng, tạo ra nhu cầu lớn về xây lắp và mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, các chính sách từ Chính phủ như Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng góp phần kích hoạt lại toàn bộ chuỗi giá trị cho ngành xây dựng.

Tuy nhiên, có một nghịch lý đang xảy ra, đó là cơ hội thì lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp lại “đuối sức” vì thiếu dòng tiền. Việc phải ứng vốn trước để thi công trong khi thanh toán bị giãn theo tiến độ, giá nhân công và vật tư leo thang, chậm giải ngân từ chủ đầu tư… đang khiến dòng vốn lưu động của nhà thầu bị co hẹp. Khả năng xoay vòng vốn yếu khiến doanh nghiệp mất cơ hội nhận thầu hoặc bị phạt hợp đồng do chậm tiến độ, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

seabank-thi-cong-xay-lap.png

Dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, nhưng quá trình thực thi trên thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trước những thách thức này, một vấn đề được đặt ra, đâu là giải pháp đủ mạnh để tháo gỡ “nút thắt” tài chính của doanh nghiệp xây lắp?

Gói tài trợ từ SeABank: Giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp xây lắp

Xuất phát từ thực tiễn khó khăn về vốn mà doanh nghiệp đang gặp phải và mục tiêu hướng đến việc khơi dòng tín dụng giúp doanh nghiệp đón đầu các cơ hội, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp gia tăng nguồn vốn, nắm bắt cơ hội phát triển. Điển hình là việc triển khai Gói tài trợ thi công xây lắp - giải pháp tài chính chuyên biệt cho các doanh nghiệp ngành xây dựng. Gói tín dụng này hướng đến việc giải quyết bài toán vốn lưu động ngắn hạn, giúp nhà thầu linh hoạt trong bảo lãnh và thanh toán.

Với gói tài trợ thi công xây lắp của SeABank, doanh nghiệp có thể tiếp cận các hình thức cấp tín dụng đa dạng, bao gồm: Cho vay bổ sung vốn lưu động theo từng lần hoặc theo hạn mức, mở L/C nhập khẩu thiết bị vật tư, phát hành các loại bảo lãnh phù hợp gói thầu... đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng của khách hàng, từ giai đoạn đấu thầu đến giai đoạn bàn giao, bảo hành. Thời hạn vay vốn tối đa 12 tháng giúp doanh nghiệp xây dựng có thời gian thanh toán hợp lý và linh hoạt.

Đặc biệt, tài sản bảo đảm của sản phẩm này khá linh hoạt, không bó hẹp trong tài sản hữu hình, mà bao gồm cả quyền đòi nợ hình thành trong tương lai hoặc đã hình thành. Là cơ hội đối với các doanh nghiệp không có sẵn TSBĐ. Đáng chú ý, tỷ lệ bảo đảm bảo lãnh tại SeABank khá ưu đãi, có thể vay tín chấp lên tới 100%. Với bảo lãnh tạm ứng, thủ tục giải tỏa linh hoạt, kịp thời, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhanh nhất.

Điểm mạnh của Gói tài trợ thi công xây lắp của SeABank nằm ở khả năng “giải tỏa” những rào cản vốn mà doanh nghiệp xây lắp hay gặp phải, từ việc thiếu tài sản thế chấp truyền thống đến nhu cầu được bảo lãnh tạm ứng nhanh để triển khai dự án đúng tiến độ. Tất cả các thủ tục đều được xử lý trọn gói, nhanh chóng với quy trình tối ưu từ SeABank.

Có thể thấy, trong khi dòng vốn vẫn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị xây lắp, sự xuất hiện kịp thời của những sản phẩm tài chính sát với thực tiễn như gói tài trợ của SeABank được kỳ vọng sẽ giúp các nhà thầu tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc tiến độ thi công và nắm bắt cơ hội. Việc doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn chủ động, linh hoạt và an toàn chính là tiền đề vững chắc để sớm về đích trong cuộc đua tăng trưởng.
