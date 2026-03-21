Thành tựu của sân bay Việt Nam trong bảng xếp hạng hàng không thế giới 2026

Sân bay Nội Bài và Đà Nẵng nằm trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới, nâng cao vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Phạm Giang

Theo công bố mới nhất của Skytrax – tổ chức xếp hạng hàng không uy tín toàn cầu, hai sân bay của Việt Nam gồm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã lọt vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thăng hạng từ vị trí 79 (năm 2025) lên vị trí 71; Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng thăng tiến 9 bậc (từ 84 lên 75) so với năm 2025 - Ảnh: Phạm Giang.

Bảng xếp hạng này được ví như “Oscar của ngành hàng không”, dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hàng triệu hành khách toàn cầu, với các tiêu chí như quy trình làm thủ tục, xuất nhập cảnh, an ninh, trung chuyển và chất lượng dịch vụ.

Trong đó, sân bay Nội Bài đạt vị trí 71, tăng 8 bậc so với năm trước, trong khi sân bay Đà Nẵng xếp thứ 75, tăng 9 bậc. Sự thăng hạng này phản ánh rõ nét những cải thiện về hạ tầng, công nghệ vận hành và chất lượng phục vụ tại các sân bay của Việt Nam.

Thời gian qua, cả hai sân bay đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong làm thủ tục, phân luồng hành khách, nâng cấp khu vực check-in và tối ưu không gian nhà ga, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Đáng chú ý, sân bay Nội Bài còn ghi dấu ấn khi lọt vào nhóm các sân bay tốt nhất thế giới trong phân khúc phục vụ 30–40 triệu hành khách mỗi năm, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cửa ngõ hàng không Thủ đô trên bản đồ quốc tế.

Việc hai sân bay lớn của Việt Nam tiếp tục góp mặt và thăng hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu không chỉ khẳng định chất lượng dịch vụ hàng không ngày càng được nâng cao, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư và nâng tầm vị thế ngành hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.

#Xếp hạng sân bay toàn cầu #Chất lượng dịch vụ hàng không #Cải thiện hạ tầng sân bay #Ứng dụng công nghệ trong hàng không #Thăng hạng sân bay Việt Nam #Ảnh hưởng du lịch và đầu tư

