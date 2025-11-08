Hà Nội

Bạn đọc

Tây Ninh: Chỉ 1 liên danh dự gói thầu sửa chữa đường bờ Nam kênh Cả Gừa

Gói thầu xây lắp do Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) làm chủ đầu tư chỉ thu hút một liên danh dự thầu.

An Nhiên

Dự án Sửa chữa đường bờ Nam kênh Cả Gừa (từ nhà ông Nguyễn Văn Tân - ranh Kiến Tường) do Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình trực tiếp mời thầu có tổng mức đầu tư hơn 8,4 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án sửa chữa đường bờ Nam kênh Cả Gừa (từ nhà ông Nguyễn Văn Tân - ranh Kiến Tường) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, dự án đáp ứng yêu cầu hạ tầng sau khi mở rộng địa bàn hành chính. Do đó việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này là công việc vô cùng cần thiết, nhằm tương xứng với qui mô, vai trò và chức năng của nó, đồng thời phù hợp với chủ trương xây dựng nông thôn mới...

15.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 30/10. Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây dựng có giá hơn 7,13 tỷ đồng; theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 30/10, gói thầu chỉ duy nhất liên danh Danh Triệu Vỹ - Tường Tộ (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ - Công ty TNHH MTV Tường Tộ) dự thầu với giá hơn 7 tỷ đồng.

2 thành viên liên danh thường trúng thầu tại Vĩnh Hưng

Cả 2 nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ, Công ty TNHH MTV Tường Tộ đều thường trúng thầu tại huyện Vĩnh Hưng, Long An (cũ).

Công ty TNHH MTV Tường Tộ có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh; đã tham gia 26 gói thầu, trúng 17 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 48,55 tỷ đồng (trên 1,2 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu thường trúng gói xây lắp tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Vĩnh Hưng… Công ty đã trúng 4 gói xây lắp do Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh:

Gói thầu thuộc dự án nạo vét, san sửa đê kênh Lô 10 (kênh 504 Nam - kênh Nội đồng) với giá trúng thầu 1,2 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Cống kênh Bảy Được (bờ Bắc sông Long Khốt); liên danh Phát Vy – Tường Tộ - Vũ Nam (Công ty TNHH Xây dựng Phát Vy – Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam – Công ty TNHH MTV Tường Tộ) trúng thầu với giá 2,535 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa đường bờ tây kênh Măng Đa - Cả Môn (từ cầu Măng Đa - Cả Môn đến kênh Ông Mười) của Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng; Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ - Công ty TNHH MTV Tường Tộ trúng thầu với giá 8,5 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày;

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Với 14/16 gói thầu đã trúng, tổng giá trị (bao gồm liên danh) hơn 16 tỷ đồng (trên 2,49 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng thầu tại UBND xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng…

Tại gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND xã Tuyên Bình Tây của UBND xã Tuyên Bình Tây với giá hơn 1,339 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,24%) thực hiện trong 150 ngày…

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cống thoát nước khu 18 lô tuyến dân cư 504 xã Vĩnh Thuận của UBND xã Vĩnh Thuận với giá trúng thầu hơn 165 triệu đồng;

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống pano tuyên truyền, cột cờ trang trí các tuyến đường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Vĩnh Hưng với giá 634 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày…

