Cảnh báo đòn bẩy tài chính và rủi ro dòng tiền tại Vietcombank Hội An

Ngày 12/5/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 105/KL-TTNH về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An . Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ra Thông báo số 130/TB-TTNH ngày 19/5/2026 để công bố công khai các nội dung của kết luận này .

Hoạt động thanh tra được triển khai đối với thời kỳ từ ngày 01/1/2024 đến ngày 28/2/2026, đồng thời có xem xét đến các thời điểm trước hoặc sau thời kỳ này nếu xét thấy có nội dung liên quan .

Tính đến ngày 28/2/2026, tổng số nhân sự làm việc tại chi nhánh là 83 cán bộ, trong đó cơ cấu gồm 19 lao động quản lý, 59 lao động nghiệp vụ và 5 nhân viên hỗ trợ kinh doanh .

Đánh giá về kết quả đạt được, cơ quan thanh tra ghi nhận cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietcombank Hội An đảm bảo các quy định pháp luật và đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành trong điều kiện hiện tại . Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cùng thị trường tài chính tiền tệ đối mặt với nhiều khó khăn và môi trường kinh doanh biến động, Vietcombank Hội An đã bám sát và chấp hành tương đối tốt quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước cũng như các quy định nội bộ về hoạt động cho vay, xử lý nợ xấu, thu hồi nợ sau xử lý rủi ro và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố . Các chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh thể hiện sự tăng trưởng khi tổng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay tăng lên qua từng năm, chất lượng tín dụng được đảm bảo tốt, tỷ lệ nợ xấu nằm trong tầm kiểm soát và hoạt động kinh doanh có lãi .

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra và xác minh cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót nhất định tại một số hồ sơ tín dụng thuộc khâu thẩm định và khâu kiểm tra, giám sát vốn vay . Điển hình trong số đó là các thiếu sót liên quan đến công tác quản lý tài sản bảo đảm khi tần suất định giá lại tài sản chưa được thực hiện đúng theo các mốc thời gian quy định trong quy chế nội bộ của ngân hàng .

Bên cạnh các thiếu sót trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước còn đưa ra những cảnh báo cụ thể về các khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng . Một số khách hàng có thời hạn vay vốn kéo dài, vượt quá thời hạn hiệu lực của các hợp đồng thuê hoặc cho thuê phục vụ chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó gây nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ . Việc khách hàng và các bên có liên quan cùng tham gia vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau đã làm tăng độ khó cho ngân hàng trong việc quản lý, giám sát dòng tiền, dẫn đến rủi ro khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay thực tế .

Đáng lo ngại hơn, cơ quan quản lý phát hiện tình hình sản xuất kinh doanh của một số khách hàng đạt hiệu quả chưa cao, xuất hiện các khoản lỗ lũy kế trực tiếp đe dọa đến năng lực hoàn trả nợ . Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính với tỷ lệ quá lớn khiến khả năng tự chủ tài chính ở mức thấp, trong khi phần lớn cấu trúc tài sản lại tập trung dưới dạng hàng tồn kho và các khoản phải thu . Tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm thiếu hụt dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp, cộng thêm việc hóa đơn chứng từ tại một số hồ sơ chưa đảm bảo tính chặt chẽ, tạo ra áp lực rủi ro tín dụng rất lớn cho chi nhánh .

Nhằm xử lý các vấn đề trên, Đoàn thanh tra đã áp dụng thẩm quyền yêu cầu Vietcombank Chi nhánh Hội An tiến hành báo cáo, giải trình cụ thể về toàn bộ các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra . Đồng thời, cơ quan thanh tra đôn đốc chi nhánh phải kịp thời xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng . Trong suốt quá trình thực hiện thanh tra, do tính chất của các sai sót, cơ quan quản lý không phát sinh việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị .

Để bảo đảm cho hoạt động của ngân hàng được an toàn, hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và riêng Vietcombank Chi nhánh Hội An phải triển khai thực hiện đầy đủ 07 nội dung kiến nghị khắc phục sai sót đã được nêu chi tiết trong kết luận .