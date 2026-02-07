Tăng trưởng GDP trên 10% để Việt Nam là nước phát triển có thu nhập cao

Mục tiêu đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn tới từ 10% trở lên, thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam là nước phát triển có thu nhập cao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh như trên khi trình bày chuyên đề "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030", tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Khái quát những thành tựu quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật về kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt, trong đó toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội đều vượt kế hoạch. Riêng năm 2024 và 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Nêu bối cảnh giai đoạn 2026 – 2030, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thế giới đang có những thay đổi mang tính thời đại; tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen. Trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính đột phá, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn; đồng thời cũng là bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIV đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, điểm mới đầu tiên, Đảng ta nhấn mạnh 4 kiên định: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định, kiên trì, kiên quyết các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đáng chú ý, lần đầu tiên có quan điểm mới "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước" và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển. Bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nâng tầm trở thành trọng yếu, thường xuyên.

Cùng với đó, nhiều quan điểm mới đã được xác định, chỉ rõ: Phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển; Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới).

Phát huy sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa... gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Xác định các quan điểm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, mục tiêu chung được Nghị quyết Đại hội XIV đề ra rất toàn diện, hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định như trong Nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

“Ví dụ như về chỉ tiêu tăng trưởng GDP: Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng ta đã xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao”, ông Nghị cho biết.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đại hội XIV đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đồng thời có Chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay.

Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách và quy hoạch về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực; quản lý, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết văn kiện Đại hội đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông...