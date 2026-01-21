Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng

Tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ TOÀN DIỆN

Mở đầu tham luận, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xem đó là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của cách mạng. Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm qua, đặc biệt 40 năm khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, cổ vũ, lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,vững mạnh.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện, với khát vọng xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, toàn cầu hóa và sự bùng nổ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng truyền thông số… làm cho cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không biên giới rõ ràng, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý, dư luận xã hội trong và ngoài nước. Trong kỷ nguyên mới, công tác chính trị, tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng và phải đáp ứng yêu cầu rất cao.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần này, từ tư tưởng chủ đạo của Đại hội, những bài học kinh nghiệm đúc kết qua 40 năm công cuộc đổi mới đến quan điểm chỉ đạo và những nội dung, định hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đã được thể hiện sáng rõ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt và những nhiệm vụ trọng yếu của công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN TRỰC TIẾP CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐINH

Nhấn mạnh, sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý một số nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới:

Một là, cần nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng. Tổ chức đảng, cấp ủy, trực tiếp là Bí thư cấp ủy, từ Trung ương đến cơ sở, cần đặt công tác chính trị, tư tưởng thành nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng với những giải pháp rất cụ thể, thiết thực. Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng.

Hai là, gắn bó chặt chẽ công tác tư tưởng với triển khai quyết liệt công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới. Công tác chính trị, tư tưởng cần đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công trong việc xây dựng, bồi đắp quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của Nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ba là, công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần quan trọng trực tiếp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Hướng công tác chính trị, tư tưởng vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức của Đảng. Nâng cao trình độ tổng kết thực tiễn, nâng tầm nghiên cứu lý luận, cung cấp căn cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định đúng đắn và thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; phải giương cao ngọn cờ và huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là đạo đức, là văn minh.

Bốn là, công tác chính trị, tư tưởng đề cao kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ. Nâng cao cảnh giác cách mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, bản lĩnh, trách nhiệm chính trị và tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, tính tích cực chính trị - xã hội của Nhân dân, chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Kế thừa, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã có, kết hợp với sử dụng những thành tựu của công nghệ số, nền tảng truyền thông số, đa dạng hóa phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong cộng đồng, xã hội và trên không gian mạng, chuyển tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, xử lý, ngăn chặn thông tin giả, xấu độc; chủ động lan tỏa nhanh những thông điệp tích cực về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trân trọng kiến nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Sáu là, chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Hợp lý hóa, khoa học hóa tổ chức bộ máy, tối ưu hóa hoạt động của các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo…trong hệ thống chính trị. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, tri thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, vận động, xử lý tình huống, sử dụng công nghệ số, truyền thông số, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế…, thực sự là những chiến sĩ xung kích trung thành trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng…