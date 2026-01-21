Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng

Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng.

Thiên Tuấn

Tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ TOÀN DIỆN

Mở đầu tham luận, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xem đó là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của cách mạng. Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm qua, đặc biệt 40 năm khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

banh0121168.jpg

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, cổ vũ, lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,vững mạnh.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện, với khát vọng xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, toàn cầu hóa và sự bùng nổ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng truyền thông số… làm cho cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không biên giới rõ ràng, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý, dư luận xã hội trong và ngoài nước. Trong kỷ nguyên mới, công tác chính trị, tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng và phải đáp ứng yêu cầu rất cao.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần này, từ tư tưởng chủ đạo của Đại hội, những bài học kinh nghiệm đúc kết qua 40 năm công cuộc đổi mới đến quan điểm chỉ đạo và những nội dung, định hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đã được thể hiện sáng rõ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt và những nhiệm vụ trọng yếu của công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN TRỰC TIẾP CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐINH

Nhấn mạnh, sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý một số nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới:

Một là, cần nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng. Tổ chức đảng, cấp ủy, trực tiếp là Bí thư cấp ủy, từ Trung ương đến cơ sở, cần đặt công tác chính trị, tư tưởng thành nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng với những giải pháp rất cụ thể, thiết thực. Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng.

Hai là, gắn bó chặt chẽ công tác tư tưởng với triển khai quyết liệt công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới. Công tác chính trị, tư tưởng cần đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công trong việc xây dựng, bồi đắp quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của Nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ba là, công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần quan trọng trực tiếp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Hướng công tác chính trị, tư tưởng vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức của Đảng. Nâng cao trình độ tổng kết thực tiễn, nâng tầm nghiên cứu lý luận, cung cấp căn cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định đúng đắn và thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; phải giương cao ngọn cờ và huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là đạo đức, là văn minh.

Bốn là, công tác chính trị, tư tưởng đề cao kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ. Nâng cao cảnh giác cách mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, bản lĩnh, trách nhiệm chính trị và tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, tính tích cực chính trị - xã hội của Nhân dân, chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Kế thừa, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã có, kết hợp với sử dụng những thành tựu của công nghệ số, nền tảng truyền thông số, đa dạng hóa phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong cộng đồng, xã hội và trên không gian mạng, chuyển tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, xử lý, ngăn chặn thông tin giả, xấu độc; chủ động lan tỏa nhanh những thông điệp tích cực về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trân trọng kiến nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Sáu là, chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Hợp lý hóa, khoa học hóa tổ chức bộ máy, tối ưu hóa hoạt động của các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo…trong hệ thống chính trị. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, tri thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, vận động, xử lý tình huống, sử dụng công nghệ số, truyền thông số, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế…, thực sự là những chiến sĩ xung kích trung thành trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng…

#Lại Xuân Môn #tuyên giáo #đại hội đảng #chính trị #tư tưởng #xây dựng đảng

Bài liên quan

Chính trị

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính

Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Sáng 21/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham luận tại Đại hội XIV với chủ đề: “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

MỘT NHIỆM KỲ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ

Xem chi tiết

Chính trị

Kiến tạo động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh.

Sáng 21/1, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khẳng định Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng và dư địa để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp chiến lược mang tính đồng bộ, đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhận định, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Xem chi tiết

Chính trị

Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc dự Đại hội XIV của Đảng

Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.

Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đang đến rất gần. Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

banh0120969.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.