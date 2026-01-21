Hà Nội

Chính trị

Kiến tạo động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh.

Thiên Tuấn

Sáng 21/1, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khẳng định Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng và dư địa để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp chiến lược mang tính đồng bộ, đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhận định, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này: Hiệu quả chung của nền kinh tế còn thấp, nếu được cải thiện, khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực sẽ tạo được tăng trưởng đột phá. Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế đều cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng. Nhiều nguồn lực, động lực mới cho tăng trưởng chưa được khai thác, phát huy một cách mạnh mẽ. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra cho chúng ta những thách thức to lớn nhưng cũng tạo nên những cơ hội thuận lợi để thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

image.jpg

Từ thực tiễn đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới: Một là, phải đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh và bền vững cả trong trước mắt và dài hạn. Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Hai là, tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác tốt không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp và không gian vũ trụ cũng như là không gian trong lòng đất. Bên cạnh đó, phát huy cao nhất vai trò của các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể hiệu quả bền vững; tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo chuẩn mực mới; phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.

Ba là, khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng. Tái cấu trúc chiến lược xuất khẩu, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và sản phẩm có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao; khai thác sâu các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường mới nổi.

Bốn là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để phục vụ tăng trưởng mức cao từ cả ba kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển thị trường vốn đa dạng để huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế; khuyến khích mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ tài chính để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng.

Năm là, đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong định hướng tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược đã được nêu, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các giải pháp này phải được triển khai đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích, phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế. Đồng thời, xác lập và thực hiện mô hình tăng trưởng mới làm nền tảng để thực hiện yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế với nền tảng chủ yếu là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.

Từ yêu cầu thực tiễn trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong thời gian tới với chức năng, nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương nhằm tham mưu kịp thời trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế-xã hội để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chính trí

Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc dự Đại hội XIV của Đảng

Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.

Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đang đến rất gần. Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

banh0120969.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
Xem chi tiết

Chính trị

Ngày làm việc thứ ba của Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước sang ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.

Trong phiên họp chiều 20/1, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội với không khí phát biểu sôi nổi, chất lượng, hiệu quả và tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

vna-potal-phien-khai-mac-dai-hoi-xiv-cua-dang-800-5.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Đại biểu thảo luận tại Đoàn các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.

banh0120782.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Quân đội.
banh0120774.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu thảo luận tại Đoàn.
Xem chi tiết

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.