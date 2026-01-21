Hà Nội

Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc dự Đại hội XIV của Đảng

Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.

Thiên Tuấn

Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đang đến rất gần. Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

banh0120969.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá-Phát triển”, thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tham dự Đại hội, bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương gồm có 21 đại biểu. Dưới đây là danh sách cụ thể:

1. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

2. Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

3. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

4. Đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

5. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

6. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

7. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

9. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

10. Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

11. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam.

12. Đồng chí Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam.

13. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

14. Đồng chí Nông Thị Mai Huyền, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

16. Đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17. Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Đồng chí Nguyễn Huy Chí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phụ trách Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

19. Đồng chí Trần Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

20. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

21. Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương.

