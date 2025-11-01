Hà Nội

Tận thấy chú ngựa màu đen giá gần 45 tỷ đồng

Kinh doanh

Tận thấy chú ngựa màu đen giá gần 45 tỷ đồng

Với mức giá chào bán lên tới gần 45 tỷ đồng, chú ngựa màu đen giống Marwari 2,5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc Rajasthan (Ấn Độ). 

Tại Hội chợ gia súc quốc tế Pushkar đang diễn ra ở Ajmer, Rajasthan (Ấn Độ), một chú ngựa giống Marwari có tên Shahbaz, trở thành tâm điểm chú ý của khách tham quan. Ảnh: Indianexpress
Chú ngựa màu đen thu hút sự chú ý của khách tham quan và những người yêu nhờ dáng vẻ oai vệ, cao lớn và cơ bắp. Ảnh: Mint
Với vóc dáng hoàn hảo, bộ lông bóng mượt và dòng dõi thuần chủng, chủ sở hữu của chú trâu - Gurpartap Singh Gill cho biết giá trị ước tính của Shahbaz lên tới 15 crore rupee (tương đương gần 45 tỷ đồng). Ảnh: Prabhat Khabar
Gill cho biết mang ngựa từ trang trại của mình ở làng Padiala gần Kharar thuộc quận SAS Nagar đến hội chợ Pushkar hàng năm. Ảnh: Prabhat Khabar
Gill nói: “Lần này, chúng tôi mang đến 40 con vật, và Shahbaz chắc chắn là con vật đặc biệt nhất”. Ảnh: Afternoonnews
Chú ngựa giống 2,5 tuổi này đã giành được 5 danh hiệu lớn. Năm ngoái, Shahbaz giành giải nhất trong 3 cuộc thi lớn ở Punjab và giải nhì trong một cuộc thi. Gill tự hào vì dù đi đến đâu, Shahbaz cũng mang cúp về. Ảnh: The Indian Express
Với chiều cao 1,6 mét, Shahbaz được chăm sóc 24/7 bởi một huấn luyện tận tâm. Thức ăn hàng tháng của chú ngựa đen có giá khoảng 50.000 Rupee, bao gồm hỗn hợp ngũ cốc, trái cây khô và các chất bổ sung. Ảnh: The Indian Express
Chú ngựa giống quý giá này đã gây ấn tượng tại một số triển lãm cấp quốc gia. Phí phối giống của Shahbaz 200.000 Rupee (gần 60 triệu đồng). Ảnh: The Indian Express
Đã có những lời đề nghị lên đến 9 crore Rupee (27 tỷ đồng) nhưng Gill chưa bán. Ảnh: Prime TV India
Gill cho biết: “Giá cơ bản là gần 45 tỷ đồng nhưng tôi sẽ chỉ cân nhắc bán khi thế hệ tiếp theo của Shahbaz sẵn sàng". Ảnh: YouTube
Hoàng Minh (theo Indianexpress)
#Ngựa giống Marwari cao giá #Hội chợ gia súc Rajasthan #Chú ngựa Shahbaz nổi bật #Giá trị và danh hiệu ngựa quý #Chăm sóc và huấn luyện ngựa #Phí phối giống cao cấp

