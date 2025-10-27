Hà Nội

Con trâu bạch tạng quý hiếm được trả hơn 2 tỷ đồng

Con trâu nước bạch tạng quý hiếm, hai tuổi ở Thái Lan đã được người đàn ông bán với giá lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Hoàng Minh (theo Thethaiger)

Theo Thethaiger, một con trâu nước bạch tạng quý hiếm đã được bán với giá lên tới 2,5 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Hai chủ sở hữu mới của con trâu Duangphet đã đến Lễ hội trâu Uthai Thani lần thứ 10 để nhận con vật và đưa nó đến ngôi nhà mới tại Harley Buffalo Farm ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Hai chủ sở hữu cho biết họ mua con trâu bạch tạng để nhân giống, nhằm góp phần nhân rộng số lượng loài trâu nước đặc biệt này.

Chủ sở hữu trước đây của Duangphet ở Tik Kwai Thai, tỉnh Kamphaeng Phet đã nhận được lời đề nghị thậm chí còn cao hơn cho con vật này, một con trâu nước bạch tạng đực hai tuổi. Tuy nhiên, người này đã chọn Chaiyong và Amarin từ Harley Farm vì ý định tốt của họ.

trau1.jpg
Con trâu bạch tạng được bán với giá khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: Thethaiger

Chaiyong và Amarin có niềm đam mê với việc bảo tồn trâu nước và họ quyết tâm nhân giống Duangphet để tăng số lượng trâu nước bạch tạng. Ngay khi cặp đôi nhìn thấy Duangphet lần đầu tiên, họ đã muốn sở hữu.

Harley Farm đã đàm phán với Tik Kwai Thai house trong khoảng một tháng trước khi họ đồng ý bán Duangphet với giá 2,5 triệu baht, số tiền mà Chaiyon và Amarin đã trả bằng tiền mặt. Các đối tác từ Harley Farm đã hứa sẽ chăm sóc Duangphet chu đáo.

Thông thường, một con trâu nước trưởng thành được nông dân Thái Lan sử dụng để cày ruộng sẽ bán với giá khoảng 50.000 baht (40 triệu đồng), tùy theo giống và kích thước.

trau2.jpg
Ảnh: Thethaiger

Tại Thái Lan, con trâu thường được coi là biểu tượng may mắn. Những con vật này đặc biệt có giá trị không chỉ vì màu sắc mà còn khả năng sinh sản.

Trước đây, từng có một con trâu bạch tạng khổng lồ ở Thái Lan được rao bán với mức giá lên tới 12 tỷ đồng, khiến dư luận và giới chăn nuôi cả nước xôn xao. Đó là chú trâu Ko Muang Phet gần 5 năm tuổi. Trong nhiều năm, Ko Muang Phet giữ danh hiệu trâu giống lớn hàng đầu Thái Lan, với vẻ đẹp nổi bật và cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn.

