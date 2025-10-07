Con trâu được trả gần nửa tỷ, chủ nhân quyết không bán

Một con trâu giống Murrah ở Hisar, Haryana (Ấn Độ) đã lập kỷ lục thế giới mới khi sản xuất gần 36 kg sữa trong một ngày tại một cuộc thi diễn ra vào hôm 2/10.

Chú trâu mang tên Radha, thuộc sở hữu của người chăn nuôi gia súc địa phương Ishwar Singhwa. Radha sản xuất được 35,669 kg sữa tại cuộc thi tổ chức tại làng Singhwa, huyện Hisar. Đây là kỷ lục mới về sản lượng sữa trước đó do Reshma, một chú trâu đến từ Kaithal, nắm giữ.

Cuộc thi được tổ chức tại bệnh viện thú y ở làng Singhwa Khas dưới sự giám sát của cán bộ Sở Chăn nuôi.

Radha lập kỷ lục về sản xuất sữa. Ảnh: Etvbharat

Singhwa cho biết, anh đã đăng ký trên cổng thông tin của Sở Chăn nuôi, sau đó phía sở liên hệ và mời anh tham gia cuộc thi. Người ta kiểm tra sữa của trâu Radha ba lần và phát hiện ra rằng nó đã lập kỷ lục mới với sản lượng 35,669 kg. Trước đó, trâu Reshma ở Kaithal là chủ nhân của kỷ lục này với sản lượng 33,800 kg sữa.

Ishwar mua trâu Radha từ làng Kannadi ở Fatehabad với giá 410.000 rupee (hơn 121 triệu đồng). Giờ đây, trâu Radha đã đạt giá thị trường 1,5 triệu rupee (hơn 445 triệu đồng) và đã có người đến hỏi mua nhưng Ishwar từ chối bán.

Giờ Radha đã lập kỷ lục về sản lượng sữa, anh sẽ không bán nó dù với bất cứ giá nào.

Dù được trả 445 triệu đồng cho chú trâu đặc biệt này, chủ vẫn quyết không bán. Ảnh: Etvbharat

Ishwar tiết lộ thêm, chế độ chăm sóc cho trâu Radha cũng rất đặc biệt. Radha được tắm 3 lần một ngày và mát-xa hằng ngày bằng dầu mù tạt. Trâu được giữ vệ sinh cực kỳ sạch sẽ và được cho ăn một loại thức ăn thảo dược đặc biệt.

Trâu Murrah là một trong những giống trâu cho sản lượng sữa cao nhất. Chúng còn được mệnh danh là "vàng đen" ở Haryana. Chúng có thể sản xuất hơn 20 lít sữa mỗi ngày.

Nhờ khả năng cho sữa cao nên giống trâu Murrah được người dân Ấn Độ nuôi ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước. Quốc gia này cũng là nơi có sản lượng sữa trâu lớn nhất thế giới.