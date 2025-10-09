Hà Nội

Tận thấy ban công xanh mướt trong nhà NSND Tự Long

Bất động sản

Tận thấy ban công xanh mướt trong nhà NSND Tự Long

Trong căn chung cư tại Hà Nội, vợ chồng NSND Tự Long trồng rau xanh, hoa và trang trí ban công đầy chất thơ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Minh Nguyệt - bà xã NSND Tự Long chia sẻ góc vườn ban công xanh mướt và hương hoa dịu nhẹ thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: FBNV
Gia đình NSND Tự Long sống trong một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội. Giữa nhịp sống đô thị, khu vườn nhỏ tại ban công của vợ chồng nam nghệ sĩ trở thành "ốc đảo" yên bình. Ảnh: FBNV
Hoa linh sam tím điểm xuyết giữa bụi cây xanh rì, thắp sáng khu vườn nhỏ. Ảnh: FBNV
Bụi hoa lài trắng thanh khiết. Ảnh: FBNV
Bên cạnh còn có cây đu đủ. Ảnh: FBNV
Trước đó, bà xã NSND Tự Long chia sẻ niềm vui thu hoạch nơi ban công với rau thơm, rau húng tươi...Ảnh: FBNV
Thùng xốp được tận dụng trồng tía tô, húng quế, cải kale, ớt...Ảnh: FBNV
Cây ớt sai trái, quả mập mạp xanh non chen dưới tán lá. Ảnh: FBNV
NSND Tự Long từng khoe ảnh bên cây ớt sai trĩu quả. Ảnh: FBNV
Ban công được lát gạch giả sỏi, đặt bồn cây lớn và tiểu cảnh. Ảnh: FBNV
Tiểu cảnh lắp hệ thống bơm tuần hoàn. Ảnh: FBNV
Hoàng hôn buông xuống, dạ yến thảo rủ bông dưới ánh đèn. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Ban công xanh trong nhà #Vườn cây trong căn hộ Hà Nội #Trang trí ban công nghệ thuật #Khu vườn đô thị yên bình #Trồng rau sạch tại nhà #Trang trí tiểu cảnh sân thượng

