1000 ca cấp cứu đầu năm, 'thử thách' phản ứng hệ thống cấp cứu mới

Những ca "tối cấp cứu" đòi hỏi phản ứng tức thì của hệ thống

ThS, ​BSNT Ngô Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Tết năm nay không "ồn ào" bởi các con số thống kê từ những vụ tai nạn mà căng thẳng bởi những ca nội khoa nguy kịch, diễn tiến nhanh và đòi hỏi phản ứng tức thì của toàn hệ thống.

“Ngày 29 Tết, ngay trước thời điểm giao thừa, chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân bị phình tách động mạch chủ. Đây là tình trạng lớp áo trong của động mạch bị bóc tách, khiến dòng máu bơm đi không đầy đủ, làm chức năng tim mạch suy giảm rất nhanh. Đây là bệnh lý tối cấp cứu, nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian rất ngắn”, ThS, ​BSNT Ngô Đức Hùng chia sẻ.

Trường hợp này buộc bệnh viện phải huy động nhiều chuyên khoa và nhiều kíp trực khác nhau. Bệnh nhân có chỉ định thay toàn bộ hệ thống quai động mạch chủ nhân tạo, từ tim tới ổ bụng. Đây là một đại phẫu rất lớn, kéo dài nhiều giờ trong ngày 29 Tết.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định và hiện vẫn đang được theo dõi tại khoa hồi sức. Đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ ê-kíp trong điều kiện nhân lực trực Tết hạn chế.

Ngay sau đó, một trường hợp khác tiếp tục thử thách hệ thống cấp cứu.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1999 nhập viện vì khó thở. Trước đó vài ngày, bệnh nhân có sốt và đau ngực tăng dần nhưng do dịp Tết nên đã cố chịu đựng, đến khi tình trạng mệt tăng cao mới vào viện. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc tim nặng.

Hệ thống lập tức được kích hoạt và xác định nguyên nhân là sốc tim do viêm cơ tim cấp do virus. Virus tấn công cơ tim khiến chức năng co bóp suy giảm nghiêm trọng. Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nếu đến muộn hơn, thiếu máu não kéo dài có thể gây tổn thương não không hồi phục.

Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã hội chẩn đa chuyên khoa với chuyên gia tim mạch, thống nhất chỉ định triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên, nhờ quy trình đã được chuẩn hóa, toàn bộ thao tác được thực hiện nhanh chóng và đồng bộ ngay tại phòng cấp cứu.

Trong những ngày tiếp theo, ECMO đảm nhiệm chức năng trao đổi oxy và bơm máu thay tim, giúp tim và phổi được “nghỉ ngơi”, trong khi não vẫn được tưới máu đầy đủ.

Sau vài ngày điều trị, chức năng co bóp của tim bắt đầu cải thiện rõ rệt. Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đáp ứng khi gọi hỏi. Theo dự kiến, bệnh nhân sẽ được cai ECMO và có thể trở lại tình trạng bình thường.

Hai trường hợp liên tiếp trong những ngày cận Tết phản ánh rõ đặc điểm chung của mùa cấp cứu năm nay: bệnh nhân nội khoa nặng xuất hiện nhiều, diễn tiến nhanh và đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao trong thời gian rất ngắn.

Cơ cấu ca bệnh cấp cứu dịch chuyển

Theo ghi nhận của bác sĩ Ngô Đức Hùng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận xấp xỉ 1.000 lượt bệnh nhân chỉ trong những ngày đầu năm. Con số này tăng gần 30% so với Tết năm ngoái.

Đáng chú ý, riêng ngày 29 Tết, tỷ lệ bệnh nhân thuộc nhóm cảnh báo cao, tức bệnh nhân nặng và phức tạp chiếm khoảng 60-70%, trong khi ngày thường tỷ lệ này chỉ dao động khoảng 35-40%. Như vậy, không chỉ số lượng tăng mà mức độ nặng cũng tăng rõ rệt.

Về cơ cấu bệnh, nhờ các chính sách an toàn giao thông và kiểm soát rượu bia được triển khai hiệu quả trong những năm gần đây, nhóm chấn thương và tai nạn giao thông có xu hướng giảm so với các năm trước.

Với nhóm bệnh lý nội khoa lại tăng lên đáng kể, ghi nhận nhiều ca nặng cho đến rất nặng, như các trường hợp tim mạch tối cấp cứu kể trên. Sự gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nặng này tạo áp lực đặc biệt lên lực lượng trực cấp cứu.

Đối với bác sĩ, trực là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là công việc thường ngày. Tuy nhiên, mỗi dịp Tết đến, khi hầu hết các cơ sở y tế giảm mức độ hoạt động, người dân có vấn đề sức khỏe sẽ dồn về khoa cấp cứu. Chính vì vậy, khoa cấp cứu tại các bệnh viện luôn sáng đèn 24/24 giờ, trở thành tuyến đầu tiếp nhận mọi tình huống khẩn cấp trong những ngày nghỉ lễ.

Sự dịch chuyển này đặt ra yêu cầu rất rõ về năng lực phân loại và kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế vào dịp nghỉ lễ, việc phân loại và phân nhóm bệnh nhân ngay từ đầu là yếu tố then chốt, thể hiện mức độ sẵn sàng của hệ thống y tế trước các tình huống khẩn cấp.

Những ca đại phẫu xuyên Tết hay thiết lập ECMO bất kể thời gian không chỉ là nỗ lực chuyên môn đơn lẻ mà là minh chứng cho vai trò của quy trình chuẩn hóa và hệ thống báo động đa chuyên khoa trong việc rút ngắn thời gian can thiệp, yếu tố quyết định trong cấp cứu tim mạch nặng.