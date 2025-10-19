Hà Nội

Tận mục loài thằn lằn bay có mỏ cực dị, sải cánh rộng 3 mét

Giải mã

Dsungaripterus là loài thằn lằn bay có vẻ ngoài khác thường, sống cách đây khoảng 130 triệu năm ở Trung Quốc và Mông Cổ.

T.B (tổng hợp)
Sống vào đầu kỷ Phấn trắng. Dsungaripterus là một trong những loài pterosaur cuối cùng hiện diện trên quả đất trước khi nhóm bò sát bay này tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Sải cánh rộng khoảng 3 mét. Không quá lớn so với các loài pterosaur khổng lồ, nhưng đôi cánh của Dsungaripterus đủ để giúp chúng bay lượn dọc bờ biển cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Có cái mỏ cong kỳ lạ. Mỏ của Dsungaripterus cong xuống, thích hợp để bẻ vỏ động vật có mai như sò và ốc. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Răng chắc khỏe và mòn không đều. Hàm răng dày và nhẵn ở giữa, sắc ở hai đầu, cho thấy chúng nghiền nát con mồi cứng vỏ. Ảnh: Pinterest.
Đầu có mào xương đặc trưng. Mào này giúp cân bằng khi bay và có thể là đặc điểm nhận dạng giới tính. Ảnh: Pinterest.
Sống ở vùng ven biển khô cằn. Các hóa thạch được tìm thấy trong lớp trầm tích gợi ý môi trường sống là bờ biển khô, đầy đá và bùn. Ảnh: Pinterest.
Có dáng đi bằng bốn chân. Khi trên mặt đất, Dsungaripterus di chuyển bằng cả cánh và chân, giống các pterosaur khác. Ảnh: Pinterest.
Được đặt tên theo thung lũng Dzungaria. Loài này được phát hiện ở khu vực Dzungaria, phía Tây Bắc Trung Quốc, vào năm 1964. Ảnh: dinosaurpictures.org.
