Chính trị

Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hoà là ai?

Với tỷ lệ phiếu bầu 100%, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hạo Nhiên

Chiều 16/10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu bầu ông Lâm Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2d-7807-8645.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lâm Đông (thứ hai từ phải qua) và ông Lữ Thanh Hải (thứ ba từ phải qua). Ảnh: Lê Xuân.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu bầu ông Lữ Thanh Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Lâm Đông sinh ngày 1/2/1971, quê quán phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân sư phạm Tiếng Anh, Cử nhân giáo dục chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lữ Thanh Hải sinh ngày 21/7/1968; quê quán phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Hà sinh ngày 28/3/1981, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học, Cao cấp lý luận chính trị.

