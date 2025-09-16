Hà Nội

Chính trị

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hoà vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Hạo Nhiên

Chiều 16/9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Nam - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Ông Nam đã nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 12/9.

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

z7017728543211-f347375c6dea4d9209d5b127527359de.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

HĐND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ chuyên môn cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông cũng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII.

Tháng 2/2020, tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 6/2021, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa (mới), ông Nguyễn Khắc Toàn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

