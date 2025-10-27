Tạm giữ hình sự đối tượng hất thiếu tá CSGT lên nắp capo

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự tài xế Lê Thành Công vì đã có hành vi hất thiếu tá CSGT lên nắp capo.

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 17h35 ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển xe ôtô BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh trong lúc tuyến đường đang ùn tắc. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, đang điều tiết giao thông và ra hiệu lệnh hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác.

Hình ảnh thiếu tá CSGT Nghệ An bị tài xế Lê Thành Công hất lên nắp capo. Ảnh cắt từ clip.

Mặc dù đã được yêu cầu chấp hành hiệu lệnh, Công vẫn cố tình không tuân thủ mà điều khiển ôtô lao thẳng về phía Thiếu tá Thọ.

Trước tình huống nguy hiểm, Thiếu tá Thọ buộc phải bám vào nắp capo, dùng gậy chỉ huy giao thông ra hiệu dừng xe, song đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển thêm khoảng 20m cho đến khi người dân dùng xe máy chặn đầu xe thì mới chịu dừng lại.

Ngay sau đó, Công bị khống chế và đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận hành vi sai trái do mất bình tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.