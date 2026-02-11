Hà Nội

Tạm đình chỉ giáo viên bị phản ánh 'nhốt' học sinh trong lớp

Trường Tiểu học Nậm Lầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ.

Thiên Tuấn

Ngày 11/2, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, liên quan đến vụ việc giáo viên bị phản ánh nghi “nhốt” học sinh tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường Tiểu học Nậm Lầu, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra xác minh và Trường Tiểu học Nậm Lầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ.

Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 11/2/2026.

anh-chup-man-hinh-2026-02-11-luc-150357.png

Theo báo cáo, vào khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo L.T.S (SN 1984), giáo viên chủ nhiệm lớp 1E (19 học sinh) cho học sinh kê lại bàn ghế. Thời điểm này do thời tiết lạnh, các cửa sổ đều đóng, lớp có 2 cửa chính nhưng cửa phía cuối lớp bị khóa ngoài do hỏng khóa, chỉ sử dụng cửa phía bục giảng để ra vào.

Sau khi học sinh ra về, cô S quan sát lớp từ trên bục giảng, thấy không còn học sinh nên đã khóa cửa ngoài và rời trường.

Tuy nhiên, do sơ suất, không kiểm tra kỹ các góc khuất cuối lớp nên không phát hiện em L.D.P (SN 2019, trú bản Lọng Lầu) vẫn còn ở trong lớp.

Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình không thấy cháu P về nhà nên đi tìm và phát hiện cháu đang ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, cửa khóa ngoài.

Gia đình đã báo nhà trường; giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa đưa cháu ra ngoài.

Theo báo cáo của UBND xã, qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe và tinh thần cháu L.D.P ổn định. Cô giáo S thừa nhận thiếu sót, khẳng định không có động cơ hay mâu thuẫn cá nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy – UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh, đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định.

