Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh vụ xe cứu thương chặt chém 21 triệu

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ sau vụ thu 21 triệu tiền xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ 3 nhân viên để xác minh việc một gia đình phản ánh bị thu 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200 km.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Thỉu, viên chức, thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực) và tạm đình chỉ công việc đối với Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị - nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Bệnh viện cũng đã yêu cầu các cá nhân liên quan viết tường trình.

Trước đó, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình bệnh nhân ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) tỉnh Bắc Ninh đưa bệnh nhân về Thái Nguyên. Trong số tiền 21 triệu đồng trên có 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 2001) trú tại xã Hiệp Lực, ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1977, bố chị Tuyết) là lao động tự do, trong lúc đi làm cùng người quen thì bị ốm nặng. Ông Tuyên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Sau nhiều ngày điều trị không có tiến triển, ngày 19/8, gia đình xin đưa ông Tuyên về quê để tiện chăm sóc và lo hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ xe bệnh viện để vận chuyển về thì được một bác sĩ hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân về Thái Nguyên.

Khi gia đình hỏi về chi phí vận chuyển, bác sĩ bảo chỉ mất vài triệu thôi. Khi xe cứu thương về tới nhà bệnh nhân khoảng 16h chiều cùng ngày. Lúc đó, tài xế báo giá là 22 triệu đồng, nhưng thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu, trong đó có 4 triệu là chi phí cho bác sĩ đi cùng xe.

Theo lời gia đình, tài xế không thông báo trước chi phí cụ thể và cũng không có hóa đơn hay biên nhận nào được cung cấp. Trước khi đi, tài xế nói sẽ tính giá “theo km” và khẳng định “không lấy hơn đâu mà sợ”. Gia đình ước tính quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hiệp Lực, Thái Nguyên dài khoảng 200km.

Sau khi ông Tuyên qua đời, người thân và hàng xóm tới viếng biết chi phí vận chuyển cao bất thường bày tỏ bức xúc và khuyên gia đình nên trình báo sự việc với cơ quan chức năng để làm rõ.

Tối 25/8, tài xế đã liên hệ gia đình đã trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng “thắp hương”. Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa số 1 và nhà xe đến xin lỗi gia đình.

Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu bệnh viện khẩn trương làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là khả năng móc nối với dịch vụ bên ngoài để trục lợi.

Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện tăng cường công tác quản lý, giám sát các dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân, đảm bảo tính minh bạch, công khai về chi phí và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Nếu phát hiện sai phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.