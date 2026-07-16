Tại sao hàng loạt nhà thầu phụ ồ ạt đầu quân cho VinCons?

"Làm thì lỗ, không làm thì vi phạm hợp đồng" là nỗi lo của rất nhiều nhà thầu xây dựng hiện nay khi mà chi phí vật liệu tăng chóng mặt, nhân lực khan hiếm, đi kèm áp lực "nuôi quân" ngày một lớn. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người quyết định từ bỏ mô hình thầu phụ quen thuộc để gia nhập VinCons.

“Khổ trăm bề”, giới thầu phụ xây dựng tìm về bến đỗ mới

Gần 10 năm làm nghề, anh Lê Ngọc Tú (hiện là Trung đội trưởng tại VinCons và đang quản lý 105 công nhân tại dự án Vinhomes Green City) nhận ra thời điểm áp lực lớn nhất của một thầu phụ chính là lúc công trình sắp hoàn thành. Bởi đó cũng là lúc anh phải bước vào một "cuộc chạy đua" mới: tìm dự án tiếp theo, thương lượng đơn giá, xoay xở dòng tiền và giữ chân hàng chục công nhân đã đồng hành nhiều năm.

"Điều tôi lo nhất là anh em theo mình có còn việc để làm hay không. Chỉ cần công trình mới chưa kịp nối tiếp, cả đội đã bắt đầu sốt ruột. Có nhiều khi nằm trằn trọc cả đêm nghĩ nếu công trình chậm thanh toán thì cuối tháng lấy gì để trả lương anh em", anh Tú chia sẻ.

Từ khi gia nhập VinCons, anh Tú đã không phải lo lắng tìm việc cho anh em trong tổ đội.

Bước ngoặt đến khi anh quyết định gia nhập VinCons. Điểm khác biệt lớn nhất, theo anh Tú, là nguồn việc được duy trì liên tục khi VinCons hiện triển khai hơn 50 dự án tại 16/34 tỉnh thành. Nhờ đó, các tổ đội được điều phối linh hoạt giữa công trình thay vì tự tìm việc sau mỗi hạng mục hoàn thành. Người quản lý tập trung vào tổ chức thi công, công nhân có việc đều và thu nhập ổn định.

Tương tự như anh Tú, đầu năm 2026, anh Phan Văn Hậu đưa ra một quyết định khiến không ít người thân phải bất ngờ khi khép lại công việc thầu phụ đã gắn bó hơn 30 năm để gia nhập VinCons với vị trí Tổ trưởng. Anh cho biết điều thuyết phục mình không phải là những lời mời hấp dẫn, mà là những chính sách chăm lo thiết thực dành cho công nhân.

Sau 30 năm trong nghề, anh Hậu hiếm thấy doanh nghiệp nào chăm lo cho công nhân tốt như VinCons.

Tại đây, người lao động được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm tai nạn 24/7, được ở KTX có điều hòa, hỗ trợ ba bữa ăn miễn phí mỗi ngày và nhận lương đầy đủ 02 lần mỗi tháng, đúng thời hạn.

Công ty còn tổ chức các lớp đào tạo nghề, giúp công nhân làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, nâng bậc thợ tay nghề, tạo cơ hội tăng lương, thưởng nếu vượt sản lượng. Những điều này giúp người lao động cảm nhận được sự yên tâm và có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp. Chính sự chăm lo ấy khiến anh Hậu không chọn đi một mình - mà chủ động kết nối hơn 200 anh em công nhân đã gắn bó nhiều năm cùng gia nhập VinCons.

“Tôi chỉ nói với anh em một câu: Cứ để tôi làm trước. Nếu thấy tốt thì hãy vào", anh chia sẻ.

“Anh Hậu nói với anh em: Cứ để tôi làm trước. Nếu thấy tốt thì hãy vào".

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC), nhận định ngành xây dựng đang "chịu khổ trăm bề" khi cùng lúc phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào, tiến độ thi công và bài toán nhân lực. Người có tay nghề liên tục được săn đón, trong khi các nhà thầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng khó tuyển mới, thậm chí khó giữ chân những công nhân đã gắn bó nhiều năm.

Trong khi đó, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang. Giá nhựa đường tăng khoảng 35–37%, đá xây dựng tăng khoảng 25%, còn giá cát từ khoảng 300.000 đồng lên hơn 400.000 đồng/m³. Áp lực kép về nhân lực và chi phí khiến nhiều nhà thầu rơi vào tình thế làm thì lỗ, không làm thì vi phạm hợp đồng. Trong bối cảnh ấy, ngày càng nhiều nhà thầu lựa chọn gia nhập những doanh nghiệp có nền tảng vận hành ổn định hơn. VinCons, một trong những tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam hiện nay là bến đỗ được nhiều người lựa chọn.

"Làm tốt sẽ có cơ hội đi xa hơn"

Khác với anh Tú và anh Hậu, anh Trần Quốc Khương gia nhập VinCons với mong muốn tìm một con đường phát triển lâu dài với nghề xây dựng. Trước đó, anh Khương luôn nghĩ công việc của mình sẽ gắn liền với những công trường nối tiếp nhau, còn cơ hội phát triển phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm và các mối quan hệ. Nhưng khi làm việc tại VinCons, anh nhận ra người có năng lực đều được ghi nhận và trao nhiều cơ hội hơn.

Từ vị trí tổ trưởng quản lý 15 quân, anh từng bước được tín nhiệm và giao quản lý nhiều tổ đội hơn. Đến nay, anh được tin tưởng giao vị trí Trung đội trưởng tại Dự án Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng). Với anh, sự thay đổi ấy không đến từ thâm niên, mà đến từ kết quả công việc và tinh thần trách nhiệm.

"Điều tôi trân trọng nhất là những nỗ lực của mình được ghi nhận. Mỗi lần được giao thêm trách nhiệm, tôi biết mình đang có cơ hội học hỏi và phát triển, chứ không chỉ đơn thuần đi làm để nhận lương", anh chia sẻ.

Theo anh Khương, VinCons không chỉ mang đến một công việc ổn định mà còn tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề thông qua việc tham gia các dự án quy mô lớn trên cả nước. Mỗi công trình là một môi trường rèn luyện thực tế, giúp đội ngũ công nhân, tổ trưởng và cán bộ quản lý tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong nghề.

"Ở đây, nếu mình làm tốt thì luôn có cơ hội tiến lên. Điều đó tạo động lực để mỗi người không ngừng phấn đấu và gắn bó lâu dài", anh Khương đúc kết.

Anh Khương gia nhập VinCons với mong muốn có cơ hội phát triển lâu dài với nghề xây dựng.

Ba con người, ba câu chuyện, ba mục đích khác nhau, song đều cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đến với VinCons. Người giải được bài toán việc làm ổn định, người tìm thấy sự yên tâm từ chính sách chăm lo người lao động và người tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho bản thân.

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối mặt với vô vàn áp lực, xu hướng dịch chuyển từ mô hình thầu phụ truyền thống sang làm việc trong các doanh nghiệp có hệ thống quản trị bài bản được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với nhiều người, đây không chỉ là lựa chọn để vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là bước đi nhằm xây dựng một sự nghiệp bền vững hơn trong ngành xây dựng.