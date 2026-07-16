Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tăng trưởng 2 con số

Đó là nội dung cuộc Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15.07.2026 tại Hà Nội.

Đó là nội dung cuộc Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15.07.2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia, các diễn giả trong ngành ngân hàng, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ …

Hiện nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 rất lớn, lên đến hơn 38 triệu tỷ đồng nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 8,5 triệu tỷ đồng (khoảng 20%). Do đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã được nêu ra rất rõ, tăng trưởng GDP trung bình 2 con số và tỷ lệ đầu tư/GDP xấp xỉ 40%.

Yêu cầu đặt ra cho Việt Nam, tổng nhu cầu vốn phải huy động gần 1.500 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2030, gấp đôi nhu cầu vốn của 5 năm trước đó. Câu hỏi đặt ra, dòng vốn này sẽ đến từ đâu?

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Hầu hết ý kiến trong cuộc hội thảo đều cho rằng: Không thể chỉ trông chờ vốn ngoại. Muốn thị trường ổn định, cần phải 'xây' nhà đầu tư tổ chức nội địa như: Quỹ hưu trí, Bảo hiểm nhân thọ, quỹ mở - làm “mỏ neo” cho dòng tiền dài hạn. Ở các thị trường phát triển, vai trò của ngành ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Còn nhu cầu đầu tư hạ tầng, tăng trưởng quy mô sản xuất cho nền kinh tế được đặt lên thị trường vốn gồm trái phiếu và cổ phiếu.

Tín dụng ngân hàng và vốn ngoại chỉ đáp ứng được khoảng 1/2 và không còn nhiều dư địa. Nếu tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao hơn tăng trưởng GDP danh nghĩa khoảng 3 - 4% trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan và Singapore trở thành quốc gia có dư nợ tín dụng/GDP cao nhất khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường chứng khoán cần đạt quy mô 120% GDP (hiện ở mức hơn 50%), thị trường trái phiếu cần ở mức 40% GDP thì hiện còn dưới 20%. Việc nâng hạng TTCK là cam kết rất lớn, nỗ lực rất lớn. Theo đó, có 2 nút thắt cần tháo gỡ là về cung và cầu. Về cung, cơ cấu thị trường chưa có sự đổi mới. Còn về cầu, Việt Nam đang thu hút dòng vốn ngoại nhưng dòng tiền nội địa cũng cần được quan tâm.

Có 2 nút thắt cần tháo gỡ là về cung và cầu. Về cung, cơ cấu thị trường chưa có sự đổi mới. Còn về cầu, Việt Nam đang thu hút dòng vốn ngoại nhưng dòng tiền nội địa cũng cần được quan tâm thu hút.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UB Chứng khoán Nhà nước - cho biết, tính đến ngày 29.5.2026, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.610,35 nghìn tỉ đồng, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt 13 triệu, hoàn thành sớm mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn. Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư trong cả giai đoạn lên tới 38 triệu tỉ đồng, trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ khoảng 8,5 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 20%. Phần còn lại phải được huy động từ khu vực tư nhân và nguồn vốn quốc tế.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có hạn, tín dụng ngân hàng đang tiến gần các ngưỡng an toàn của hệ thống, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn được xác định là yêu cầu cấp thiết. Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế…

Thông qua diễn đàn trao đổi đa chiều và thực chất giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn đã gợi mở, đóng góp những hướng đi, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ các nguồn lực cho nền kinh tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và xa hơn.