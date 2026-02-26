Hà Nội

Thế giới

Máy bay quân sự Mỹ va chạm rào chắn ở Philippines, 5 người bị thương

Một máy bay quân sự của Mỹ đã va chạm với rào chắn bê tông khi cố gắng cất cánh trong quá trình huấn luyện ứng phó khẩn cấp tại miền Bắc Philippines.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức Philippines ngày 25/2 cho biết, một máy bay quân sự của Mỹ đã va chạm với rào chắn bê tông khi cố gắng cất cánh trong quá trình huấn luyện ứng phó khẩn cấp tại Philippines, khiến 5 quân nhân Mỹ trên máy bay bị thương.

"Phi công và hai quân nhân Mỹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị sau sự cố xảy ra vào chiều 24/2 ở thị trấn Laoac, tỉnh Pangasinan, miền bắc Philippines. Hai quân nhân bị thương còn lại được sơ cứu tại hiện trường. Chiếc máy bay vận tải của Không quân Mỹ cũng bị hư hại", cảnh sát cho biết trong một báo cáo.

philippines.jpg
Một máy bay quân sự của Mỹ đã va chạm với rào chắn bê tông khi cất cánh trong buổi huấn luyện ứng phó khẩn cấp tại Philippines. Ảnh: The Manila Times.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận hai quân nhân đã được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

“Một trong hai người đã được xuất viện, người còn lại vẫn đang được chăm sóc y tế và trong tình trạng ổn định”, Bộ Tư lệnh có trụ sở tại Hawaii thông tin, đồng thời khẳng định không có dân thường nào bị thương.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ việc đang được điều tra.

Theo quan chức Philippines, cuộc huấn luyện, trong đó máy bay hạ cánh và cất cánh từ một “vùng hạ cánh thay thế”, đã được lên kế hoạch và phối hợp đầy đủ với các cơ quan dân sự, cảnh sát và quân đội Philippines. Hoạt động huấn luyện nhằm chuẩn bị cho lực lượng quân sự ứng phó trong các tình huống khẩn cấp như khi các sân bay và đường băng thông thường không thể sử dụng do bão hoặc động đất.

Vị quan chức Philippines nói với AP rằng nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Máy bay đã hạ cánh thành công trong hoạt động “có giám sát”, nhưng bị lệch hướng khi cất cánh.

Trước đây, quân đội Mỹ từng triển khai máy bay và nhân lực để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thuốc men và các hàng cứu trợ nhân đạo khác đến các tỉnh của Philippines bị tàn phá bởi bão và thiên tai.

Lực lượng Mỹ được phép huấn luyện cùng lực lượng Philippines tại quốc gia Đông Nam Á này theo Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) ký năm 1999.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 2 người thiệt mạng hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
apnews.com
