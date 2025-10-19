Hà Nội

Sống Khỏe

Tác hại tiềm ẩn khi ăn quá nhiều kim chi

Kim chi tốt cho tiêu hóa và tim mạch, nhưng nếu ăn sai cách hoặc bảo quản không đúng, món ngon này có thể gây rối loạn tiêu hóa, hại sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Kim chi là món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, được nhiều người Việt yêu thích nhờ vị cay chua hấp dẫn và khả năng kích thích vị giác. Tuy nhiên, nếu ăn quá thường xuyên hoặc bảo quản sai cách, món ăn này có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Kim chi là món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, được nhiều người Việt yêu thích nhờ vị cay chua hấp dẫn và khả năng kích thích vị giác. Tuy nhiên, nếu ăn quá thường xuyên hoặc bảo quản sai cách, món ăn này có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Thói quen ăn kim chi muối xổi, chưa lên men kỹ là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ ung thư dạ dày. Ảnh minh họa
Thói quen ăn kim chi muối xổi, chưa lên men kỹ là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ ung thư dạ dày. Ảnh minh họa
Trong kim chi giai đoạn này, hàm lượng nitrat cao có thể chuyển thành nitrit, kết hợp với axit amin trong thịt, cá hoặc mắm tôm tạo ra nitrosamin – hợp chất được cảnh báo là gây ung thư. Ảnh minh họa
Trong kim chi giai đoạn này, hàm lượng nitrat cao có thể chuyển thành nitrit, kết hợp với axit amin trong thịt, cá hoặc mắm tôm tạo ra nitrosamin – hợp chất được cảnh báo là gây ung thư. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyên nên ăn kim chi khi đã lên men tự nhiên, có vị chua dịu và không dùng kèm thực phẩm chứa nhiều muối nitrit. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyên nên ăn kim chi khi đã lên men tự nhiên, có vị chua dịu và không dùng kèm thực phẩm chứa nhiều muối nitrit. Ảnh minh họa
Ngoài ra, trong quá trình lên men, kim chi sản sinh các amin sinh học như histamine và tyramine. Ở người nhạy cảm, hai hợp chất này có thể gây nhức đầu, đau nửa đầu hoặc tim đập nhanh. Ảnh minh họa
Ngoài ra, trong quá trình lên men, kim chi sản sinh các amin sinh học như histamine và tyramine. Ở người nhạy cảm, hai hợp chất này có thể gây nhức đầu, đau nửa đầu hoặc tim đập nhanh. Ảnh minh họa
Người có hệ miễn dịch yếu – như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, bệnh nhân sau phẫu thuật – cũng nên hạn chế ăn nhiều kim chi, vì một số chủng vi khuẩn lên men có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng nhẹ. Ảnh minh họa
Người có hệ miễn dịch yếu – như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, bệnh nhân sau phẫu thuật – cũng nên hạn chế ăn nhiều kim chi, vì một số chủng vi khuẩn lên men có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng nhẹ. Ảnh minh họa
Một tác dụng phụ phổ biến khác là đầy hơi và chướng bụng. Đây là phản ứng bình thường khi lợi khuẩn hoạt động mạnh, nhưng nếu ăn nhiều, lượng khí sinh ra sẽ khiến người dùng khó chịu, đặc biệt ở người có hội chứng ruột kích thích. Ảnh minh họa
Một tác dụng phụ phổ biến khác là đầy hơi và chướng bụng. Đây là phản ứng bình thường khi lợi khuẩn hoạt động mạnh, nhưng nếu ăn nhiều, lượng khí sinh ra sẽ khiến người dùng khó chịu, đặc biệt ở người có hội chứng ruột kích thích. Ảnh minh họa
Để đảm bảo an toàn, nên bảo quản kim chi trong tủ lạnh dưới 4°C, giữ ngập trong nước muối và chỉ lấy bằng đũa, thìa sạch. Nếu làm nhiều, nên chia thành các hộp nhỏ dùng dần, tránh mở nắp quá nhiều lần khiến vi khuẩn xâm nhập. Ảnh minh họa
Để đảm bảo an toàn, nên bảo quản kim chi trong tủ lạnh dưới 4°C, giữ ngập trong nước muối và chỉ lấy bằng đũa, thìa sạch. Nếu làm nhiều, nên chia thành các hộp nhỏ dùng dần, tránh mở nắp quá nhiều lần khiến vi khuẩn xâm nhập. Ảnh minh họa
Kim chi giàu vitamin C, chất xơ và lợi khuẩn, tốt cho tiêu hóa nếu ăn đúng cách. Tuy nhiên, chỉ nên dùng khoảng 50–100g mỗi ngày, không thay thế rau xanh và tránh kim chi muối xổi. Người bị cao huyết áp, viêm loét dạ dày hoặc bệnh thận cần đặc biệt lưu ý. Ảnh minh họa
Kim chi giàu vitamin C, chất xơ và lợi khuẩn, tốt cho tiêu hóa nếu ăn đúng cách. Tuy nhiên, chỉ nên dùng khoảng 50–100g mỗi ngày, không thay thế rau xanh và tránh kim chi muối xổi. Người bị cao huyết áp, viêm loét dạ dày hoặc bệnh thận cần đặc biệt lưu ý. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
