Suối giáp ranh TPHCM - Đồng Nai sạt lở, khoét sâu vào móng nhà dân

Suối Siệp, giáp ranh giữa TPHCM và TP Đồng Nai, đang bị dòng nước khoét sâu từng ngày. Trên đoạn bờ dài khoảng 250m, sạt lở diễn ra nghiêm trọng, cuốn sập cầu dân sinh, làm trơ móng cột điện dưới lòng suối.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet trong những ngày đầu tháng 7, đoạn suối Siệp gần Quốc lộ 1K xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết qua khu vực chưa được kè đã cuốn trôi đất đá, khoét sâu hai bên bờ, làm hư hỏng đường dân sinh và đe dọa các công trình lân cận.

Một đoạn đường ven suối Siệp bị dòng nước khoét sâu, tạo hàm ếch sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún. Lực lượng chức năng phải đặt dải bê tông để cảnh báo người và phương tiện qua lại.

Khu vực này nằm trong phần dang dở của dự án cải tạo suối Siệp, giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) và phường Biên Hòa (TP Đồng Nai). Dự án khởi công từ năm 2016, được kỳ vọng giải quyết ngập úng, ô nhiễm và bảo đảm thoát nước cho khu vực giáp ranh hai địa phương. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành, nhiều đoạn bờ suối tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Từ trên cao, đoạn suối Siệp hiện rõ những vết sạt lở nham nhở. Cây cầu dân sinh từng bắc qua suối đã bị dòng nước cuốn sập, chỉ còn trơ lại những dầm bê tông gãy vỡ. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao chảy xiết qua khu vực này, tiếp tục khoét sâu hai bờ suối, khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Dọc bờ suối Siệp, nhiều biển cảnh báo nguy hiểm được cắm để nhắc người dân không đến gần khu vực sạt lở.

Bà Tuyết, ngụ khu phố Hóa An, phường Biên Hòa, cho biết mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh rồi tràn lên mặt đường. Có thời điểm nước ngập trắng, người dân không còn phân biệt được đâu là lòng suối, đâu là đường đi

Một công nhân làm việc tại bãi container ven suối Siệp cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước từ suối dâng rất nhanh rồi tràn vào khu vực, gây ngập và khiến việc đi lại, bốc xếp hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, tối 13/9/2024, tại khu vực suối Siệp, một nữ tài xế đã tử vong sau khi ô tô bị dòng nước cuốn trôi. Đến năm 2025, dự án được tái khởi công khẩn cấp hạng mục cống qua Quốc lộ 1K, góp phần giảm ngập cho khu vực. Tuy nhiên, đoạn dài khoảng 250m gần Quốc lộ 1K vẫn chưa được thi công.

Theo UBND phường Biên Hòa, dự án cải tạo suối Siệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Phần còn dang dở hiện vướng công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến một doanh nghiệp nên chưa thể triển khai thi công.