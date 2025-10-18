Hà Nội

Sửng sốt loài thằn lằn đuôi gai sa mạc, thú cưng gây sốt toàn cầu

Giải mã

Sửng sốt loài thằn lằn đuôi gai sa mạc, thú cưng gây sốt toàn cầu

Với vẻ ngoài lạ mắt, sức chịu đựng đáng kinh ngạc và khả năng thích nghi cao, loài thằn lằn đuôi gai đang trở thành “ngôi sao mới” trong giới nuôi thú cảnh.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc ở các vùng sa mạc khô hạn Bắc Phi. Thằn lằn đuôi gai phân bố chủ yếu tại Algeria và Niger, nơi nhiệt độ ban ngày có thể vượt 45°C. Ảnh: Pinterest.
Tên “đuôi gai” xuất phát từ chiếc đuôi vảy cứng. Đuôi chúng được bao phủ bởi gai nhọn, dùng để tự vệ trước kẻ thù hoặc tranh giành lãnh thổ với đồng loại. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc cơ thể biến đổi theo nhiệt độ. Thằn lằn đuôi gai có thể chuyển từ xám nhạt sang cam hoặc đỏ để điều chỉnh khả năng hấp thụ nhiệt. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật. Khác với nhiều loài bò sát khác, Thằn lằn đuôi gai là động vật ăn cỏ, ưa thích lá, hạt và hoa sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Ban ngày hoạt động, ban đêm ẩn trong hang. Chúng đào hang sâu dưới cát để tránh nắng và kẻ săn mồi như diều hâu, rắn. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể sống đến 30 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Chúng có tuổi thọ cao nhờ tốc độ trao đổi chất thấp và khả năng chịu đựng tốt. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng sinh tồn của sa mạc. Nhiều bộ tộc Berber xem thằn lằn đuôi gai như linh vật tượng trưng cho sự bền bỉ. Ảnh: Pinterest.
Được nuôi phổ biến làm thú cưng. Do tính hiền lành và vẻ ngoài ấn tượng, thằn lằn đuôi gai rất được ưa chuộng trong giới nuôi bò sát cảnh. Ảnh: Pinterest
#Loài thằn lằn sa mạc #Thằn lằn đuôi gai #Chức năng gai đuôi #Thằn lằn ăn cỏ #Sinh vật biểu tượng sa mạc #Phân bố Bắc Phi

