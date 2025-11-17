Sức khỏe 19 nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê đã ổn định

Vụ tai nạn do sạt lở đất trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa đã làm 6 người chết, 19 người bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo Văn Hoá, vào lúc 9h30 ngày 17/11, 2 nạn nhân cuối cùng trong số 6 nạn nhân tử vong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê đã được đưa ra khỏi hiện trường. 19 nạn nhân bị thương được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

TS. BS. Đặng Duy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào khoảng 22h30 ngày 16/11/2025, tại km số 45 quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt Quảng Ngãi bị tai nạn.

Tổng cộng trên xe có 32 người, trong đó, có 6 người đã tử vong tại hiện trường, 7 người ổn định Công ty Phương Trang đưa về, 19 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa lúc 1h25 ngày 17/11/2025.

Sau khi tiếp nhận 19 nạn nhân bị thương, bệnh viện khẩn trương huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế khối ngoại, hồi sức, cận lâm sàng, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị để xử trí kịp thời.

Tình hình cụ thể 19 trường hợp được chẩn đoán như sau: Ngoại Cột sống: 2 bệnh nhân, trong đó 1 bệnh nhân gãy nhiều mảnh đốt sống ngực 12; 1 bệnh nhân bị chấn thương lưng.

Ngoại Lồng ngực: 2 bệnh nhân, trong đó 1 bệnh nhân bị chấn thương ngực kín/Gãy xương sườn 3, 4, 5, 6 bên phải, dập phổi phải/Gãy xương đòn phải; 1 bệnh nhân bị chấn thương ngực kín/Gãy xương sườn 2, 3 bên phải/Gãy ngành lên xương mu/Đa thương).

Ngoại Thần kinh: 5 bệnh nhân Chấn thương đầu, đều ổn định. Ngoại Tổng quát: 1 bệnh nhân Chấn thương bụng kín.

Bỏng có 7 bệnh nhân, trong đó 3/7 trường hợp có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, 4 bệnh nhân khác gãy xương đã được bất động. Tất cả 7 bệnh nhân này đều đang ổn định.

Trong số 19 bệnh nhân nhập viện có 2 trường hợp ổn định, được cho xuất viện ngay sau khi đến bệnh viện. 17 trường hợp điều trị nội trú hiện đã ổn định.

Để động viên các nạn nhận, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và các Sở, ngành, đơn vị đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa hỏi thăm sức khỏe các nạn nhân.

Đá từ trên núi đổ xuống, đè nát xe khách. Ảnh báo Pháp luật TPHCM

Theo vietnamplus.vn, từ tối ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 17/11 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê (nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng) và đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa).

Tình trạng sạt lở khiến nhiều người tử vong và bị thương, đồng thời gây chia cắt giao thông.

Khoảng hơn 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt, đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Khối đất đá sạt lở đã trúng vào một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Đèo Khánh Lê nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: OFF/nguồn viettimes.vn

Trước đó, báo NLĐ thông tin, vào lúc 20h30 phút ngày 16/11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Hiện còn một người mất tích, các đội cứu hộ đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi.