Sống thử, nào ngờ tôi thành... người phục vụ không lương cho bạn gái

Sống thử 4 tháng, tôi nhận ra tình yêu không thể bền chặt khi chỉ có sự hy sinh từ một phía. Thay vì hạnh phúc, tôi thấy mình lạc lõng và cạn dần niềm tin.

Chúng tôi quen nhau hơn một năm, tình cảm nồng nhiệt. Cô ấy trẻ trung, sôi nổi, thường nói về một tương lai đầy ắp những chuyến đi và ngôi nhà hạnh phúc. Một ngày, cô thuyết phục: “Mình thử dọn về ở cùng đi, để sau này cưới sẽ không bỡ ngỡ”. Tôi đồng ý, mang theo bao háo hức về một tổ ấm nhỏ.

Nhưng chỉ ít lâu sau, viễn cảnh ấy vỡ vụn.

Mọi việc trong nhà gần như tôi gánh hết. Từ bữa cơm, chợ búa, quần áo cho đến việc sửa xe, thay bóng điện. Tôi đi làm về mệt, vẫn cố nấu nướng, mong được chia sẻ. Đổi lại chỉ là những cái chau mày và lời so sánh với người khác: “Bạn trai người ta còn khéo hơn, anh thì vụng về quá”.

Càng ngày, tôi càng thấy mình không phải là người yêu, mà giống một “nhân viên dịch vụ” luôn phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ đạt chuẩn. Những lời phàn nàn, những so sánh liên tục khiến tôi dần mất đi sự kiên nhẫn.

Nhiều hôm, tôi chỉ mong một câu hỏi han sau giờ làm, nhưng thứ nhận lại là trách móc: “Anh không đến đưa em đi ăn à? Em chờ mãi đây này”. Sau đó, ngay cả khi tôi chạy qua, mồ hôi nhễ nhại, điều tôi nhận được vẫn chỉ là sự chê bai.

Trong mắt cô, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên nhỏ bé. Tôi cũng nhận ra, tình yêu khi thiếu đi sự tôn trọng sẽ chỉ biến thành gánh nặng.

Đến lúc tôi nói chia tay, cô chỉ thản nhiên bảo: “Em cũng đâu xác định cưới anh. Em muốn thử xem anh có chịu được tính em không thôi”.

Nghe vậy, tôi bàng hoàng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Hóa ra 4 tháng vừa qua chỉ là “thử nghiệm” với cô ấy, nhưng lại là bài học đắt giá với tôi. Tôi hiểu rằng hôn nhân không thể xây trên sự chịu đựng và hy sinh đơn phương.

Người ta thường nói sống thử để hiểu nhau hơn. Với tôi, sống thử giống như tấm gương phóng chiếu, phơi bày những điểm khác biệt mà khi yêu nhau chỉ hẹn hò sẽ không nhìn thấy. Nhờ 4 tháng ấy, tôi biết mình cần rời đi, để giữ lấy lòng tự trọng và tìm một tình yêu thực sự bình đẳng.