Sóng dịch chuyển về phía Nam Đà Nẵng: Khu vực nào sẽ nắm giữ “tương lai của Đà Thành”?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ mới, một cuộc đại di cư được dự báo sẽ diễn ra, định hình lại cán cân đô thị của Đà Nẵng.

PV

Theo thống kê, khu vực trung tâm Đà Nẵng chỉ có 2 công viên lớn (29/3 và Thanh Niên), trong đó, công viên 29/3 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trừ những vị trí đẹp ven sông Hàn, sự chật chội, quá tải hạ tầng và thiếu hụt không gian xanh tại các phường trung tâm cũ như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê đang thúc đẩy cộng đồng chuyên gia quốc tế, giới tinh hoa và tầng lớp tri thức tìm đến những đại đô thị ven sông quy hoạch đồng bộ.

Các đại đô thị ven sông trở thành ưu tiên hàng đầu của tầng lớp tri thức khi tìm kiếm nơi an cư tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Tương lai của Đà Nẵng

Ngược lại, đi qua cầu Hòa Xuân, tiến về dải đất ven các dòng sông, khu vực Nam Đà Nẵng đang mở ra bức tranh đô thị khác biệt. Giới quan sát cho rằng, Nam Đà Nẵng không còn là một “lời hứa” nằm trên bản vẽ quy hoạch, mà đã trở thành một thực thể đô thị hiện hữu với mạng lưới giao thông chiến lược gồm Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng và Võ Chí Công thông suốt. Đây chính là “lõi đô thị trong lòng lõi đô thị” đầy sức sống, nơi nhịp sống sầm uất đã hiện hữu với cộng đồng cư dân đông đúc, hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Nhìn rộng ra, trong chiến lược phát triển mới, Đà Nẵng đang định hình mình như một trung tâm kinh tế mở của khu vực với sự hình thành Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ vào logistics, công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất, quý I/2026, Đà Nẵng đón hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong ba tháng đầu năm, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 55%.

Trong bức tranh phát triển giàu năng lượng ấy, trung tâm Nam Đà Nẵng đang dần định hình vai trò hạt nhân, nơi các giá trị phát triển hội tụ rõ nét từ vị thế kết nối chiến lược đến chiều sâu văn hóa miền Trung.

Tiêu biểu là quần thể dự án tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng do Sun Group phát triển với bốn mảnh ghép chiến lược. Đó là Sun Riverpolis – không gian đô thị hiện đại dành cho cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp tri thức, nơi sở hữu “lá phổi xanh” Hyde Park 50ha lớn nhất miền Trung; Sunneva Island - Đảo Ánh Dương kiến tạo phong cách sống biệt lập giữa hệ sinh thái mặt nước, với những dinh thự và biệt thự cao cấp mang hơi thở nghỉ dưỡng; Sun Neo City mang đến nhịp sống thương mại sôi động với các tuyến phố dịch vụ và kinh doanh nhộn nhịp; Khu TMDV Hoàng Trà được định vị như một tâm điểm giao thương theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân và du khách hội tụ cho những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cao cấp.

Bốn mảnh ghép ấy cộng hưởng để tạo nên một trung tâm sống hoàn chỉnh, nơi an cư - kinh doanh - dịch vụ - trải nghiệm cùng hòa nhịp trong một không gian đô thị đang bừng sức sống.

Tại Sun Riverpolis, mới đây, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ FourS Tower tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan – Minh Mạng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư. Với quy mô 4 tòa tháp (mỗi tòa 20 tầng nổi cùng 2 tầng hầm), phân khu này dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư của tệp khách chuyên gia lĩnh vực nghỉ dưỡng ven biển và nhân sự trình độ cao đang dịch chuyển từ Sơn Trà về để tối ưu chi phí và không gian sống.

Phân khu FourS Tower thuộc lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, chỉ cách vài phút di chuyển tới biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trục giao thông hiện đại thông suốt cũng giúp dự án tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và dự án biểu tượng Da Nang Downtown dễ dàng hơn. Vị trí này còn được bao quanh bởi hệ thống trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế…, thuận tiện kết nối đến hai di sản thế giới ở miền Trung là Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Tỉnh táo để đón đầu thời cơ vàng

Bên cạnh những quần thể dự án với hạ tầng hoàn chỉnh, giới đầu tư cần có một nhãn quan sắc sảo để phân biệt rạch ròi giữa lõi trung tâm Nam Đà Nẵng thực thụ và các dự án vùng ven thuộc địa giới Quảng Nam cũ. Thời gian qua, những cơn “sóng ảo” ăn theo thông tin sáp nhập địa giới thường thu hút người mua về các vùng xa xôi nơi hạ tầng chưa đồng bộ, dân cư thưa thớt và hoàn toàn thiếu hụt hệ sinh thái tiện ích. Rủi ro của việc đầu tư “ăn theo” thông tin mà không dựa trên nội lực kinh tế là tình trạng chôn vốn dài hạn, bởi bất động sản chỉ thực sự giữ giá khi hội đủ ba yếu tố: Ở được, Kinh doanh được và Khai thác ngay.

“Không chỉ nổi bật với phân khúc đất nền như trước đây, sức bật của Nam Đà Nẵng, đặc biệt các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn còn nằm ở các sản phẩm căn hộ với khả năng tạo ra dòng tiền thực ngay trong quá trình vận hành”, lãnh đạo một đại lý phân phối BĐS tại Đà Nẵng nhận định.

Bảo chứng bởi tên tuổi lớn

Với quy hoạch công viên rộng lớn, cùng sự cộng hưởng từ dự án “Dòng sông ánh sáng” 150 tỷ đồng và tuyến du lịch thủy nội địa 10.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, khu vực này đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư bền vững. Đây chính là thời cơ vàng để đón đầu một chu kỳ thịnh vượng mới, nơi di sản ven sông và nhịp sống thời đại hòa quyện, biến Nam Đà Nẵng trở thành tương lai của thành phố đáng sống và là biểu tượng của một đô thị hội nhập vươn tầm quốc tế.

Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay quốc tế đầu tiên, đến Phú Quốc

Ngày 29/3/2026, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không của Sun Group đã chính thức khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên, cột mốc “sải cánh” ra thế giới

Chuyến bay mang số hiệu 9G 510 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 11h30 (giờ Việt Nam) và hạ cánh tại sân bay quốc tế Đào Viên lúc 16h10 (giờ địa phương). Ngay sau đó, chuyến bay chiều ngược lại đã đưa hơn 200 hành khách từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Phú Quốc, đánh dấu lần đầu tiên hãng “sải cánh” ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp

Từ Phú Quốc, Đà Nẵng, Sun Group mang cả bầu trời pháo hoa đỉnh cao ra Thủ đô

Sun Group khiến khán giả Thủ đô và cả nước phấn khích khi chiêu đãi màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn tại đại nhạc hội chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Cái rét cắt da cắt thịt của Thủ đô những ngày cuối năm không ngăn được bước chân của hàng vạn khán giả, khách mời và nghệ sĩ, diễn viên đến tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Chương trình do Sun Group tài trợ được ví von là “concert pháo hoa quốc gia” với quy mô chưa từng có, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao, mở ra một chuẩn mực mới cho các sự kiện văn hóa quy mô lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc). Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Hãng hàng không full-service Việt Nam đầu tiên khai thác chặng Phú Quốc - Đài Bắc

Theo kế hoạch công bố, đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc sẽ được Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác từ ngày 29/3/2026. Tần suất khai thác dự kiến là 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 và Chủ nhật, với thời gian bay khoảng 3 tiếng 50 phút.

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.