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Doanh nghiệp

30 nghìn người đổ về Vịnh trung tâm tham gia Lễ hội biển Cát Bà

Sun Group chính thức khai mạc Lễ hội biển Cát Bà 2026 tại Quảng trường Con Sò, Vịnh trung tâm với nghi thức thả cá giống truyền thống, cùng hàng loạt hoạt động bùng nổ màu sắc và cảm xúc ngay bên biển, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động chưa từng có của đảo ngọc.

PV

    Lễ hội biển Cát Bà diễn ra trong hai ngày 06 & 07/6 tại Quảng trường Con Sò, biến Vịnh trung tâm thành “tọa độ mùa hè” náo nhiệt chưa từng có.

    Diễn ra trong không gian mở hướng thẳng ra vịnh biển, lễ hội được thiết kế theo cấu trúc đa điểm, kết nối văn hóa biển đảo với nhịp giải trí đương đại.

    Ngay từ sớm, hàng chục nghìn du khách đã đổ về khu vực Vịnh trung tâm để đón chờ thời khắc khai màn. Dọc các trục phố, từng dòng người nối dài không ngớt.

    Các gia đình đưa con nhỏ dạo bộ giữa quảng trường nước, nhóm bạn trẻ tranh thủ check-in bên sân khấu vỏ sò phát sáng. Nhiều du khách chia sẻ họ lựa chọn ở lại qua đêm để tham gia trọn vẹn hai ngày của lễ hội.

    Trong ánh hoàng hôn phủ vàng mặt biển, những đoàn thuyền nhỏ treo cờ rẽ sóng tiến ra giữa vịnh để tiến hành nghi thức thả cá giống mở màn.

    Đây vốn là phong tục quen thuộc của ngư dân vùng biển Cát Bà mỗi dịp đầu mùa khai thác. Hoạt động này gắn với quan niệm tái tạo nguồn lợi thủy sản, gửi gắm mong muốn biển thuận, cá đầy khoang. Được đưa vào khai mạc lễ hội năm nay, nghi thức không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn đóng vai trò khai mở cho một mùa du lịch hè rực rỡ của Cát Bà.

    Sau nghi thức truyền thống, Lễ hội biển Cát Bà chính thức được khai hội, đưa du khách vào một không gian giải trí đương đại với chuỗi trình diễn đa tầng cảm xúc.

    Đoàn nghệ sĩ và các vũ công trong trang phục nàng tiên cá diễu hành dọc tuyến quảng trường trung tâm đã sớm làm nóng không khí khi kéo đám đông khán giả cùng “nhập cuộc”, nhún nhảy theo nhịp nhạc sôi động.

    Màn trình diễn bong bóng nghệ thuật là một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều gia đình và du khách nhí đón chờ. Những khối bọt trắng xốp mịn như bông như đưa những du khách bước vào một “thế giới tuyết giữa mùa hè” ngay bên bờ biển.

    Tới với sân khấu Ngọc Trai tâm điểm, không khí được đẩy nhiệt hơn bao giờ hết với màn “chiêu đãi” hàng nghìn khán giả bằng một bữa tiệc âm nhạc điện tử “thịnh soạn” của các DJ. Biển người đã nhún nhảy không ngừng theo những bản nhạc trap, hip-hop, pha trộn pop hay electro-house tuyệt đỉnh.

    Kết hội vào lúc 21h, hàng nghìn khán giả như vỡ oà cảm xúc khi những chùm pháo hoa nghệ thuật bung nở rực rỡ trên bầu trời Vịnh trung tâm.

    “Chưa bao giờ tôi cảm nhận trọn vẹn sức sống của Cát Bà mạnh mẽ như này. Rất nhiều hoạt động, nhiều cảm xúc cho một lễ hội biển. Không đi Cát Bà mùa hè sẽ thật đáng tiếc.” Anh Minh Tú hào hứng chia sẻ khi xem pháo hoa tại lễ hội biển.

    Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống thả cá giống của vùng biển Cát Bà với chuỗi trình diễn âm nhạc, nghệ thuật đương đại và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đã tạo nên bức tranh lễ hội đa tầng hấp dẫn, mang đến một diện mạo “vừa mới lạ vừa quen thuộc” cho mùa hè đảo Ngọc.cv

    Không khí lễ hội bất tận tại Vịnh trung tâm đã mở ra một nhịp sống mới cho Cát Bà những ngày đầu hè. Hai ngày khai hội hứa hẹn để lại nhưng dư âm khó quên về một mùa hè Cát Bà đã thực sự được kích hoạt, sôi động và đầy kỳ vọng.

    #Lễ hội biển Cát Bà 2026 #Nghi thức thả cá giống truyền thống #Hoạt động giải trí đương đại #Chương trình nghệ thuật biển đảo #Khám phá mùa hè đảo Ngọc

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