Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử trong phòng can thiệp. Với ông, thành công của một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt stent hay tay nghề bác sĩ, mà phụ thuộc vào “yếu tố số 1”: Hệ thống cấp cứu vận hành đủ nhanh, bài bản để giành lại “giờ vàng” cho người bệnh.

Những phút giây sinh tử trên bàn can thiệp

“Dấu mốc khiến tôi thực sự nhận ra mình thuộc về lĩnh vực tim mạch can thiệp chính là ca cấp cứu nhồi máu cơ tim đầu tiên mà bản thân trực tiếp thực hiện sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu tại tuyến trung ương”, BSCKII Trần Văn Quý - Trưởng khoa Khám bệnh và Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng - chia sẻ.

Thời điểm đó, ông vừa trở về công tác tại bệnh viện địa phương thì nhận thông tin khẩn về một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp ngay trong đêm. Đây cũng là ca can thiệp tim mạch đầu tiên được triển khai tại tỉnh lúc bấy giờ nên áp lực rất lớn, đòi hỏi mọi quyết định đều phải chính xác.

BSCKII Trần Văn Quý có gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp.

Sau khi báo cáo và xin phê duyệt từ ban giám đốc, ê-kíp tiến hành tái thông mạch vành khẩn cấp cho người bệnh. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, tình trạng bệnh nhân ổn định. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn rung thất - biến chứng nguy hiểm có thể gây đột tử sau khi tái tưới máu cơ tim.

“Lúc đó, chúng tôi gần như không có thời gian để suy nghĩ, phải lập tức tiến hành ép tim, sốc điện và cấp cứu ngay lập tức”, ông nhớ lại. Trải qua 30 phút hồi sức tích cực đầy căng thẳng, người bệnh đã ngoạn mục vượt qua cơn nguy kịch và thuận lợi xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Với BSCKII Trần Văn Quý, chính những khoảnh khắc giành giật sự sống trong gang tấc ấy đã định hình con đường sự nghiệp của ông suốt nhiều năm qua.

“Đối với bác sĩ tim mạch can thiệp, cảm giác kéo được bệnh nhân trở về từ ‘cửa tử’ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nhìn thấy người từng trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim nặng có thể tự ngồi dậy, thở đều và trở về với gia đình là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục theo nghề”, ông nói.

Theo bác sĩ Quý, tim mạch can thiệp là chuyên ngành mà mỗi quyết định đôi khi chỉ được tính bằng giây. Trong các ca nhồi máu cơ tim cấp, áp lực lớn nhất chính là cuộc chạy đua với thời gian, bởi mỗi phút chậm trễ đều đồng nghĩa thêm hàng triệu tế bào cơ tim bị hoại tử.

Không chỉ áp lực về tốc độ, bác sĩ can thiệp còn phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên bàn thủ thuật như rung thất, tụt huyết áp, sốc tim hay bóc tách động mạch vành. Tất cả đều đòi hỏi phản xạ xử trí tức thì cùng sự chính xác trong từng thao tác. “Áp lực lớn nhất là phải giữ được cái đầu lạnh trong khi mình đang trực tiếp nắm giữ sinh mạng bệnh nhân”, BSCKII Trần Văn Quý chia sẻ.

Dù vậy, chính sự phát triển không ngừng của công nghệ y khoa là nguồn cảm hứng lớn giúp các bác sĩ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này. Việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến hay các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngày càng mở ra thêm cơ hội cứu sống những ca bệnh từng được xem là rất khó hoặc gần như không còn hy vọng.

“Hệ thống cấp cứu là yếu tố quyết định số 1”

Hiện là Trưởng khoa Khám bệnh và Nội khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, BSCKII Trần Văn Quý cho rằng, trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, năng lực chuyên môn không chỉ nằm ở kỹ thuật can thiệp hiện đại, mà còn được quyết định bởi khả năng vận hành đồng bộ của cả hệ thống cấp cứu tim mạch.

“Theo tôi, yếu tố số 1 giúp bảo vệ tính mạng bệnh nhân là hệ thống cấp cứu đủ nhanh và đủ chính xác để giành lại giờ vàng”, ông nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Quý, tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, các ca nhồi máu cơ tim cấp được tiếp cận theo mô hình điều trị khép kín với quy trình báo động đỏ nội viện kích hoạt ngay từ thời điểm người bệnh nhập viện. Đội ngũ cấp cứu, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh phối hợp đồng thời nhằm rút ngắn tối đa thời gian từ cửa viện đến khi tái thông mạch vành.

Vinmec Hải Phòng có năng lực điều trị đa chuyên khoa đối với các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Bên cạnh hệ thống cấp cứu, thế mạnh chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng còn nằm ở khả năng điều trị đa chuyên khoa đối với các ca bệnh tim mạch phức tạp. Thực tế hiện nay, nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim đồng thời mắc đái tháo đường, suy thận hoặc rối loạn chuyển hóa, khiến việc điều trị không còn là vấn đề của riêng chuyên ngành tim mạch.

Theo BSCKII Trần Văn Quý, các chuyên khoa tim mạch, hồi sức tích cực, nội tiết, thận học và chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện thường xuyên hội chẩn để xây dựng phác đồ cá thể hóa cho từng người bệnh. “Chúng tôi hướng tới chiến lược điều trị toàn diện, không chỉ tái thông mạch vành, mà còn bảo vệ chức năng tim, thận và kiểm soát các bệnh lý chuyển hóa đi kèm”, ông cho biết.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch can thiệp cùng quá trình đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm tim mạch lớn, BSCKII Trần Văn Quý hiện tập trung phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu về nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, bệnh lý huyết khối tĩnh mạch và suy tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng.

“Sự phát triển của tim mạch can thiệp hiện đại không còn phụ thuộc vào nỗ lực của riêng một bác sĩ, mà là năng lực xây dựng một hệ thống điều trị toàn diện, nơi mọi khâu đều phải phối hợp chính xác trong từng phút giây sinh tử”, bác sĩ Quý khẳng định.

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