Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Xuân Bách: "Gương mặt thân quen" tại các phường Hội An Đông, Hội An Tây [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách cho thấy sự tập trung đáng kinh ngạc tại một số Chủ đầu tư "ruột" ở địa bàn Đà Nẵng.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những "điểm tựa" vững chắc cho chuỗi thành tích trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách chính là Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông. Theo các quyết định hành chính, đơn vị này mới được thành lập từ ngày 15/07/2025 theo quyết định của UBND phường Hội An Đông.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị này đã liên tục phê duyệt cho nhà thầu Xuân Bách trúng nhiều gói thầu xây lắp quan trọng. Ngoài gói thầu thi công xây dựng công trình tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, vào ngày 05/12/2025 Giám đốc Lê Công Sỹ tiếp tục ký các quyết định phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu tại dự án Trụ sở Đảng (giá 804.738.000 đồng) và 30/12/2025 gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình tại dự án Trụ sở UBND.

an-hoi-dong.jpg

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ tại Hội An Đông, nhà thầu này còn có "mối lương duyên" sâu sắc với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây. Chỉ trong hai tháng cuối năm 2025, đơn vị này đã phê duyệt cho Xuân Bách trúng thầu hàng loạt gói thầu: Ngày 08/12 trúng gói thi công xây dựng 950.606.000 đồng; ngày 14/11 trúng gói 1.381.103.000 đồng; ngày 13/11 trúng gói 463.677.000 đồng .

Lật lại lịch sử đấu thầu trước khi sắp xếp địa giới hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách cũng là "nhà thầu quen" tại các đơn vị như Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế Giới Hội An (trúng 18/19 gói tham dự), UBND xã Cẩm Thành (trúng 8/8 gói) và UBND xã Cẩm Thanh (trúng 8/8 gói).

Theo các chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc một doanh nghiệp trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một vài Chủ đầu tư cố định, đặc biệt là qua hình thức chỉ định thầu, là một tín hiệu cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyên gia Đào Giang cho rằng, dù Luật Đấu thầu cho phép chỉ định thầu trong một số trường hợp nhất định, nhưng việc lạm dụng hình thức này có thể làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và đặc biệt là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị phê duyệt.

Dữ liệu thực tế cho thấy, hầu hết các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025 đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp hoặc được ấn định mức giảm thầu cố định 5%. Điều này đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước tại các dự án dân sinh này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Trúng 34 gói thầu chỉ định năm 2025: Năng lực thực thi hay "kịch bản" định sẵn?

#Phân tích đấu thầu xây dựng #Chủ đầu tư cố định và chỉ định thầu #Chống lạm dụng chỉ định thầu #Minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu #Hiệu quả kinh tế dự án công

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách: "Siêu năng lực" trúng thầu 100% tại Đà Nẵng [Kỳ 1]

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang kiện toàn bộ máy sau sắp xếp hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách gây ngỡ ngàng với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách (có trụ sở tại số 15 Lê Hồng Phong, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành một hiện tượng "lạ" trong giới đấu thầu tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 04/2019 do ông Nguyễn Xuân Triều làm đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm 15/1/2026, nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu, trong đó trúng tới 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đỉnh cao "bất bại" của doanh nghiệp này tập trung vào năm 2025. Theo tài liệu thu thập được, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đã tham gia 35 gói thầu và trúng thầu cả 35 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty An Dương Phát: Sức khỏe tài chính và năng lực đấu thầu đáng nể [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thắng thầu cao, Công ty TNHH An Dương Phát đang chứng minh vị thế của một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Việc Công ty TNHH An Dương Phát vượt qua nhiều đối thủ để giành gói thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh không phải là điều bất ngờ khi nhìn vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Theo dữ liệu tổng hợp, nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 52 gói với tổng giá trị hơn 328 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 60% là một con số minh chứng cho năng lực thực thi và sự chuẩn bị hồ sơ bài bản. Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của đơn vị này với 06 gói thầu tham gia, đạt tỷ lệ trúng 50%. Ngoài gói thầu số 12 tại Hàm Thuận Bắc, Công ty TNHH An Dương Phát còn khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn như gói thầu số 07 xây lắp toàn bộ công trình (trị giá hơn 38 tỷ đồng) hay các gói thầu y tế trọng điểm tại Bình Thuận.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hàm Thuận Bắc: Tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh [Kỳ 1]

Thông qua đấu thầu qua mạng minh bạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc đã lựa chọn được nhà thầu năng lực, giúp tiết kiệm hơn 17% ngân sách nhà nước.

Công tác đấu thầu tại dự án "Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc" đang nhận được sự quan tâm nhờ tính minh bạch và hiệu quả kinh tế rõ nét. Đặc biệt, tại gói thầu số 12: Sửa chữa khối phòng học, khối phòng chức năng và phòng bộ môn, chủ đầu tư đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu thẩm định và lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 218/QĐ-BQLDA ngày 25/12/2025 do Giám đốc Lê Minh Tiến ký, Công ty TNHH An Dương Phát đã trúng thầu với giá 9.719.039.205 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 11.780.819.353 đồng, con số này giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 17,5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao trong lĩnh vực xây lắp, thể hiện sự cạnh tranh thực chất của thị trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới