Công ty Xây dựng Xuân Bách: "Gương mặt thân quen" tại các phường Hội An Đông, Hội An Tây [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách cho thấy sự tập trung đáng kinh ngạc tại một số Chủ đầu tư "ruột" ở địa bàn Đà Nẵng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những "điểm tựa" vững chắc cho chuỗi thành tích trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách chính là Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông. Theo các quyết định hành chính, đơn vị này mới được thành lập từ ngày 15/07/2025 theo quyết định của UBND phường Hội An Đông.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị này đã liên tục phê duyệt cho nhà thầu Xuân Bách trúng nhiều gói thầu xây lắp quan trọng. Ngoài gói thầu thi công xây dựng công trình tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, vào ngày 05/12/2025 Giám đốc Lê Công Sỹ tiếp tục ký các quyết định phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu tại dự án Trụ sở Đảng (giá 804.738.000 đồng) và 30/12/2025 gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình tại dự án Trụ sở UBND.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ tại Hội An Đông, nhà thầu này còn có "mối lương duyên" sâu sắc với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây. Chỉ trong hai tháng cuối năm 2025, đơn vị này đã phê duyệt cho Xuân Bách trúng thầu hàng loạt gói thầu: Ngày 08/12 trúng gói thi công xây dựng 950.606.000 đồng; ngày 14/11 trúng gói 1.381.103.000 đồng; ngày 13/11 trúng gói 463.677.000 đồng .

Lật lại lịch sử đấu thầu trước khi sắp xếp địa giới hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách cũng là "nhà thầu quen" tại các đơn vị như Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế Giới Hội An (trúng 18/19 gói tham dự), UBND xã Cẩm Thành (trúng 8/8 gói) và UBND xã Cẩm Thanh (trúng 8/8 gói).

Theo các chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc một doanh nghiệp trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một vài Chủ đầu tư cố định, đặc biệt là qua hình thức chỉ định thầu, là một tín hiệu cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyên gia Đào Giang cho rằng, dù Luật Đấu thầu cho phép chỉ định thầu trong một số trường hợp nhất định, nhưng việc lạm dụng hình thức này có thể làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và đặc biệt là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị phê duyệt.

Dữ liệu thực tế cho thấy, hầu hết các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025 đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp hoặc được ấn định mức giảm thầu cố định 5%. Điều này đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước tại các dự án dân sinh này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Trúng 34 gói thầu chỉ định năm 2025: Năng lực thực thi hay "kịch bản" định sẵn?