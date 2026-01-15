Sở Văn hóa đề nghị nghệ sĩ ứng xử văn minh với khán giả

Từ vụ ồn ào về phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đề nghị những nghệ sĩ cần phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh với khán giả.

Chiều 15/1, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về vụ việc gây ồn ào của ca sĩ Lệ Quyên thời gian gần đây.

Theo bà Trân, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã được ban hành nhằm góp phần phát triển môi trường mạng xã hội Việt Nam theo hướng lành mạnh, văn minh, cùng những chuẩn mực đạo đức khi ứng xử trên không gian mạng.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phát biểu trong họp báo chiều 15/1.

Trong đó, có 2 nguyên tắc được đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc lành mạnh và nguyên tắc trách nhiệm. Nguyên tắc lành mạnh bao gồm mọi hành vi ứng xử trên mạng xã hội cần phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nguyên tắc về trách nhiệm chỉ rõ các tổ chức, cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và hành vi ứng xử của mình trên không gian mạng.

Điều 4 của Bộ quy tắc cũng quy định rõ việc không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hoặc sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Đồng thời cũng có bộ quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động nghệ thuật để xác định chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhận thức; nhằm khuyến khích, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần nhân ái, nhân cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Đại diện Sở cho rằng 2 bộ quy tắc trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, người hoạt động nghệ thuật phải tuân thủ nguyên tắc ứng xử trên mạng; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện, xây dựng hình ảnh đẹp với công chúng, khán giả.

Đại diện Sở mong các nghệ sĩ ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả.

"Tôi rất mong những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ dựa vào đó để xây dựng hình ảnh ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn", bà Trân phát biểu.

Về góc độ pháp lý, cơ quan quản lý khẳng định hệ thống quy định về việc cung cấp và truyền đưa thông tin trên mạng hiện nay đã khá đầy đủ, với các văn bản như Luật An ninh mạng và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Các quy định này nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp và lan truyền. Trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

"Từ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TPHCM, Sở đề nghị những người hoạt động nghệ thuật cần không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả.

Bởi lẽ, công chúng chính là nguồn động lực quan trọng để nghệ sĩ thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật", phía Sở phát biểu tổng kết.

Khi được hỏi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có mời ca sĩ Lệ Quyên lên làm việc chưa, bà Mỵ Trân nói sẽ thông tin đến báo chí sau.

Trước đó, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh lối ứng xử của cô trên mạng xã hội.

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội Threads. Cô mặc trang phục dân tộc thiểu số kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản “lequyensinger” có dấu tích xanh.

Ca sĩ Lệ Quyên vướng ồn ào về ứng xử trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: “Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút”).

Ca sĩ Lệ Quyên đã phản ứng gay gắt, thể hiện sự tức giận, được cho là xúc phạm khán giả. Khi người dùng tài khoản trên chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, I'm crying" (tạm dịch: Cứu với, tôi đang khóc), ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận nặng nề.

Phản ứng thái quá của Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ. Các ý kiến cho rằng ca sĩ có thể đã hiểu nhầm do chưa đọc kỹ hoặc hạn chế tiếng Anh.

Khi tranh cãi nổ ra, Lệ Quyên đăng đàn thanh minh về hành động của mình. Tuy nhiên, những chia sẻ của ca sĩ không được nhiều người ủng hộ.

Lệ Quyên là 1 trong những sao Việt thường xuyên đáp trả các ý kiến trái chiều và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Những bình luận phản bác anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok gây ra nhiều tranh luận.