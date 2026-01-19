Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người dân Thủ đô

Tối 18/1, màn sơ duyệt trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đại hội Đảng XIV đã khiến không ít người dân Thủ đô bất ngờ trước loạt hiệu ứng pháo mới lạ, độc đáo.

PV

Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình lung linh với màn pháo hoa tầm cao trong đêm sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Theo Ban tổ chức, để rà soát tổng thể phương án bắn, các đơn vị đã vận hành thử sân khấu, bắn thử khoảng 100 quả pháo hoa tầm cao cùng hệ thống hỏa thuật. Dù chỉ ở quy mô thử nghiệm, màn trình diễn vẫn tạo nên một “sân khấu” rực rỡ, mãn nhãn trên bầu trời Thủ đô.

Nhiều người dân bày tỏ sự thích thú, bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến hàng loạt hiệu ứng pháo mới lạ với độ lan tỏa rộng, mở ra tầm nhìn bắt mắt ở 360 độ. Các hiệu ứng pháo hoa đa dạng, từ những chùm sáng hình tròn, hình ngôi sao, hình trái tim…tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt, dàn phun pháo hỏa thuật cao hàng chục mét làm bừng sáng một góc trời.

Đứng cách sân vận động cả vài trăm mét, anh Hoàng Hưng (Mỹ Đình, Hà Nội) vẫn có thể ngắm trọn vẹn màn trình diễn và chia sẻ: “Mới chỉ ở quy mô trận địa 100 đơn vị pháo thử nghiệm mà đã thấy rất choáng ngợp. Nếu hôm chính thức bắn gần 10.000 quả thì chắc chắn sẽ còn hoành tráng và cảm xúc hơn rất nhiều – thực sự là một màn trình diễn nghệ thuật của ánh sáng và âm nhạc”.

Theo Sun Group – đơn vị tài trợ và tham gia sản xuất chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật, gần 10.000 đơn vị pháo được chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này. Kịch bản nghệ thuật được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia của Công ty Global2000 International (Malaysia) – đơn vị tư vấn, tổ chức pháo hoa hàng đầu thế giới, đã đồng hành và góp phần làm nên thành công của 13 mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Dự kiến trong đêm tổng duyệt chương trình, ngày 21/1, Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm trận địa pháo hoa với mật độ pháo dày hơn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, độ chính xác về thời gian và sự đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng hỏa thuật cho trận địa chính thức có quy mô gấp 100 lần, đặc biệt là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Trước đó, từ ngày 11/01, đội ngũ chuyên gia đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô lên kịch bản và bố trí trận địa pháo hoa. Màn trình diễn quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội được dàn dựng với đa dạng chủng loại pháo. Trong đó, hệ thống pháo nổ tầm cao gồm các cỡ 4 inch, 5 inch, 6 inch, bắn lên độ cao từ 110 – 200 m, cho bán kính tỏa sáng rộng nhất tới 150 m.

Đặc biệt, bố trí quanh khu vực khán đài B sân vận động là pháo hoa hỏa thuật ống đơn với độ cao ước tính 50 – 90 m, cùng các giàn pháo hỏa thuật loại 1.2 inch độ cao khoảng 50 – 60 m. Tất cả sẽ tạo nên những lớp hiệu ứng ánh sáng liên hoàn, đa tầng, bao phủ toàn bộ không gian trình diễn, tạo nên “bữa tiệc” của âm thanh và ánh sáng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến diễn ra vào 20 giờ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
#sungroup #pháo hoa #Sự kiện chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Sun Group đồng loạt khởi công 5 công trình quy mô lớn khắp ba miền

Tập đoàn Sun Group đồng loạt khởi công 5 công trình quy mô lớn khắp ba miền, với tổng mức đầu tư lên tới 148.653 tỷ đồng.

Ngày 19/12, trong không khí khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Sun Group đồng loạt khởi công 5 công trình quy mô lớn khắp ba miền, với tổng mức đầu tư lên tới 148.653 tỷ đồng.

Phú Quốc là điểm đến đầu tiên của Việt Nam có tàu điện đô thị LRT

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group sắp khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Vào ngày 19/12 tới đây, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc.

Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đảo Ngọc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý II/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Kinh tế đêm bùng nổ, căn hộ Sun Group Bãi Cháy được săn đón

Trên thế giới, kinh tế đêm không chỉ là cuộc vui sau hoàng hôn mà còn là “cỗ máy tăng trưởng” thúc đẩy tiêu dùng và giá trị bất động sản.

Trong bối cảnh Quảng Ninh định hướng “thắp sáng” kinh tế đêm với tâm điểm Bãi Cháy, Sun Centro Town nổi lên như lựa chọn hoàn hảo của các nhà đầu tư thông thái.

1.jpg
Phối cảnh Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhận diện các đợt sóng tăng giá mạnh của “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029

Nhận diện các đợt sóng tăng giá mạnh của “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029

Hạ tầng thế kỷ đồng loạt được kích hoạt, tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng quốc tế tăng tốc triển khai, đô thị sắp bước vào giai đoạn vận hành thực… tất cả đang tạo nên chuỗi cột mốc tăng giá mạnh trong giai đoạn 2026-2029 cho Vịnh Tiên - “Quận Nhất ven biển” của Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ vừa được vinh danh “Dự án Bất động sản của năm” tại FChoice 2025.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.