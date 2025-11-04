Sinh vật biển cực độc bất ngờ dạt bờ, chuyên gia cảnh báo sao?

Hà Nội

Giải mã

Nhiều người phát hiện sinh vật được mệnh danh là "sứa" nguy hiểm nhất thế giới dạt vào bãi biển Aberavon, xứ Wales. Theo đó, cảnh sát đã phát đi cảnh báo.

Tâm Anh (theo Metro)
Một số cá thể Portuguese Man O' War đã được người dân phát hiện trôi dạt vào bãi biển Aberavon gần Port Talbot, xứ Wales. Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo về sinh vật biển có khả năng gây chết người này, khuyến cáo mọi người tránh xa chúng. Ảnh: Media Wales.
Thường bị nhầm lẫn với sứa do có thân hình trong suốt như bong bóng và các xúc tu dài, Portuguese Man O' War thực chất là một loài siphonophore - tức là một quần thể các sinh vật nhỏ liên kết với nhau, hoạt động như một cơ thể thống nhất. Ảnh: Media Wales.
Loài Portuguese Man O' War có thể gây bỏng rát nghiêm trọng, tạo ra những vết sưng đỏ, phồng rộp. Trong các trường hợp nặng, chúng có thể khiến nạn nhân bị sốt cao, sốc phản vệ hoặc biến chứng về tim và phổi. Ảnh: Tohoku University.
Trong một số ít trường hợp, phản ứng dị ứng do nọc độc gây ra có thể gây tử vong và các xúc tu đã chết, ngay cả khi đã tách khỏi cơ thể, vẫn có thể gây đau đớn. Ảnh: Stephen Frink Collection/Alamy.
Những người đi biển được cảnh báo tránh chạm vào sinh vật Portuguese Man O' War ngay cả khi chúng đã chết bởi các xúc tu vẫn có thể gây ra vết đốt đau đớn. Đồng thời, mọi người hãy cảnh giác khi đi dạo ở bờ biển. Ảnh: IDANIA LE VEXIER / Getty Images.
Cảnh sát biển cũng hướng dẫn cách xử lý nếu bị Portuguese Man O' War đốt. Theo đó, mọi người nên xử lý vết đốt bằng cách rửa với nước biển, không sử dụng nước ngọt để rửa hoặc ngâm vùng bị ảnh hưởng vào nước nóng nhất có thể trong 30 phút để trung hòa độc tố. Ảnh: David Ziegler Getty Images.
Nếu bị Portuguese Man O' War đốt thì mọi người có thể dùng thẻ nhựa hoặc vật phẳng để nhẹ nhàng loại bỏ các xúc tu còn dính trên da. Tiếp đến, tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức, liên hệ với Cảnh sát biển Hoàng gia Anh hoặc bác sĩ gần nhất. Ảnh: 4Neus/Flickr/CC BY 2.0.
Giới chức trách cho biết những sinh vật Portuguese Man O' War không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa bởi chúng thường bị cuốn trôi ra biển khi thủy triều lên. Ảnh: Stephen Frink/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
