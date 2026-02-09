Hà Nội

Cận cảnh cây mai vàng trăm tuổi giá gần 4 tỷ đồng

Kinh doanh

Cận cảnh cây mai vàng trăm tuổi giá gần 4 tỷ đồng

Với vẻ đẹp hiếm có và tuổi đời trên dưới 100 năm, cây mai vàng đang được chủ nhân rao bán với giá 3,7 tỷ đồng. 

Xuất hiện tại chợ hoa xuân Long Xuyên (tỉnh An Giang), cây mai vàng của ông Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp) sừng sững thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Ảnh: Tiền phong
Cây mai vàng cao khoảng 5,5m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m. Ảnh: Vietnamnet
Phần gốc cây có hoành đo được khoảng 1,2m, tạo dáng thế vững chãi. Ảnh: Vietnamnet
Cây mai có tuổi đời trên dưới 100 năm, được ông Phương mua từ miền Trung cách đây khoảng 10 năm. Ảnh: Dân Việt
Theo ông Phương, cây mai vàng rất già, bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, mang ý nghĩa con đàn cháu đống. Ảnh: Dân Việt
Đặc biệt, thay vì lá non có màu đỏ tía như những cây mai thông thường, cây mai này khi thay lá cho ra những chùm lá non màu xanh mướt, dáng mọc chùm xòe rộng như đuôi chim phụng. Ảnh: Dân Việt
Hoa của cây mai này thường có từ 5-7 cánh, các cánh hoa xếp khít vào nhau tạo nên vẻ đẹp trang nhã, thanh cao. Ảnh: Tiền phong
Cây mai hoàn toàn nguyên bản tự nhiên, không cắt ghép hay chỉnh sửa. Ảnh: Tiền phong
Các thân cây lớn được quấn vải để giữ độ ẩm. Ảnh: Vietnamnet
Hiện, cây mai cổ thụ đang được rao bán với giá 3,7 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong
Hoàng Minh (tổng hợp)
