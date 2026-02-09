Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2: Thiên Bình gặp thời, vạn sự hanh thông

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2: Thiên Bình gặp thời, vạn sự hanh thông

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2, may mắn chính thức gọi tên Thiên Bình, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Nhân Mã có chí tiến thủ, đừng vội vàng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, bạn có thể gặt hái được một số thành tích, chỉ là không như mong đợi nên hơi thất vọng. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở luôn có một vài khúc mắc nhỏ, đừng lo lắng cứ làm việc theo trình tự là được, chuyện gì cũng có cách giải quyết hãy tin tưởng bản thân mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tài lộc: Muốn nâng cao thu nhập thì phải tìm cách tham gia một số dự án tăng thu giảm chi. Tình cảm: Bạn gặp chuyện nên dựa dẫm vào bạn đời một chút cũng không sao, hai người chung sống chính là để giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Sức khỏe: Trạng thái tổng thể không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay bình thường, khả năng cao bị quản thúc, không thể hành sự theo ý muốn. Sự nghiệp: Không được sống mơ hồ, người khác quản lý hay chèn ép mình thì bản thân cũng phải âm thầm làm điều gì đó, đợi sau này thời cơ đến mới có thể trở mình thành công. Tài lộc: Đầu tư tài chính không có cách nào hay thì hãy xem người khác làm thế nào, đừng nóng vội lo âu. Tình cảm: Muốn bày tỏ suy nghĩ trong mối quan hệ thân thiết nhưng dễ bị ngắt lời, làm giảm đi sự nhiệt tình muốn chia sẻ. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay ở mức ổn, hoàn thành tốt việc trong bổn phận là được, lo cho mình trước rồi hãy tính chuyện khác. Sự nghiệp: Nơi công sở bớt đi những tình trạng đấu đá ngầm, bản thân làm việc cũng có thể kiểm soát đại cục, xử lý tốt nhiệm vụ trong tay trước, chuyện của người khác đừng quá bận tâm. Tài lộc: Chi tiêu chỉ cần khiến bản thân vui vẻ và tiêu dùng hợp lý là không vấn đề gì, đừng quá phô trương lãng phí. Tình cảm: Hai người ở bên nhau sẽ cảm thấy an tâm, không còn nhiều nghi kỵ nữa. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay hơi yếu, bạn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nghi tâm nặng và hay lo âu. Sự nghiệp: Đừng quá bi quan, tiểu nhân thích nhảy nhót cứ kệ họ, bản thân nên làm gì thì làm không được loạn nhịp, tâm thái nhất định không được sụp đổ, kiên trì đến cùng mới có cơ hội phản công thành công. Tài lộc: Đầu tư tài chính tốt nhất nên án binh bất động, xem tình hình xung quanh phát triển thế nào rồi hãy tính. Tình cảm: Đừng quá đa nghi đối phương, lâu dần sẽ làm ảnh hưởng tâm lý và sự phát triển của mối quan hệ. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề mất ngủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá ổn, hành sự theo trình tự, sống những ngày bình lặng. Sự nghiệp: Trong lòng sẽ có kế hoạch làm việc nhưng ít khi bày tỏ ra vì thấy không cần thiết, người khác chưa chắc nghĩ vậy, họ có gì chưa chín muồi cũng nói thẳng ra, như vậy bản thân sẽ dễ bị chịu thiệt. Tài lộc: Thực hiện dự án theo kế hoạch là tốt nhất, đừng quá cưỡng cầu kết quả. Tình cảm: Đôi bên đều có lời muốn nói, nhưng lo ngại hơi nhiều nên không nhất định sẽ mở lời. Sức khỏe: Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, tự mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong khả năng sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở có trình độ, cơ bản có thể khiến khách hàng và cấp trên hài lòng, việc nhận được sự công nhận cũng giúp sự tự tin tăng lên không ít. Tài lộc: Làm tốt những dự án đang nắm giữ, thận trọng đưa ra quyết định và giữ sự lý trí. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều có ý thức nhường nhịn nên sẽ không vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Sức khỏe: Thể lực có sự hồi phục, không còn dễ mệt mỏi như trước.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay rất tốt, xác suất đạt thành tích cao lớn, đừng quá căng thẳng là được. Sự nghiệp: Nơi công sở đa phần đều đạt kết quả tốt, chỉ là bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cần chú ý đừng quá lao lực, mọi việc không thể hoàn thành ngay lập tức mà luôn cần thời gian. Tài lộc: Dựa vào tiết kiệm hoặc một dự án bảo thủ nào đó để thu lợi nhuận là không vấn đề gì lớn. Tình cảm: Đôi bên đều hài lòng với trạng thái hiện tại, không tự tìm rắc rối. Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn, vận động thích hợp là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, hành sự thiếu mục đích, thường xuyên không biết nỗ lực thế nào cho đúng hướng. Sự nghiệp: Cố gắng tập trung hoàn thành một nhiệm vụ trước, đứng núi này trông núi nọ có khi chẳng việc gì thành, đi đi lại lại còn tốn bao nhiêu thời gian. Tài lộc: Nghe theo ý kiến chuyên môn nhiều hơn, tránh việc mù quáng tự tin dẫn đến phán đoán sai lầm. Tình cảm: Muốn bày tỏ tình cảm nhưng thái độ cứng nhắc sẽ phản tác dụng, chi bằng đừng nói gì cả. Sức khỏe: Ra ngoài cần chú ý an toàn giao thông.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay ở mức ổn, bạn muốn làm tốt mọi việc, có chí tiến thủ và tinh thần phấn đấu, chỉ là khía cạnh kỹ thuật còn chưa chín muồi. Sự nghiệp: Cứ an phận hành sự là được, bản thân có chỗ nào thiếu sót thì hãy khiêm tốn học hỏi, cố gắng trưởng thành để có thể độc lập gánh vác một phương. Tài lộc: Bắt đầu từ những dự án đơn giản trước, đừng tự gây áp lực cho mình, thu được lợi nhuận mới là quan trọng. Tình cảm: Nửa kia sẵn lòng giao tiếp với mình, bạn nên tôn trọng đối phương và đừng làm những việc gây mất hứng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay ở mức ổn, hứng thú với việc gì thì hiệu suất làm việc tự nhiên sẽ cao. Sự nghiệp: Nơi công sở biết cách quan sát sắc mặt, đối với yêu cầu của cấp trên và khách hàng có thể xử lý linh hoạt, sẽ cố gắng bảo toàn lợi ích bản thân và giảm thiểu khả năng bị chèn ép. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án quen thuộc để không thấy vất vả, kiểm soát tốt việc đầu tư các chi phí là được. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống khá thư giãn, có nhiều chủ đề để trò chuyện. Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay khá ổn, đa phần đều tạo ra thành tích lý tưởng, xác suất nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh rất lớn. Sự nghiệp: Hành sự theo trình tự nơi công sở thì muốn có thành tích tốt không có gì khó khăn, chỉ là khá vất vả chứ không thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Tài lộc: Thao tác dự án theo kế hoạch có thể thu được lợi nhuận, đừng tham lam thì sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Tình cảm: Tiến triển của mối quan hệ thân thiết phù hợp với kỳ vọng, đôi bên không có chuyện gì bất mãn. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá ổn, bạn không quá bận rộn, đồng thời thúc đẩy vài dự án cũng được. Sự nghiệp: Đa phần là làm các công việc cơ bản, tạm thời chưa trở nên bận rộn, hành sự chú ý dự trù thời gian trước, tránh việc lúc thực sự bận lại không làm xuể. Tài lộc: Muốn nâng cao thu nhập có thể chọn các dự án dễ bắt đầu, đừng thử thách những thứ quá khó. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống khá hòa bình, ít khi nhìn nhau không vừa mắt. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá ổn.
Bích Hậu (Theo Sohu)
