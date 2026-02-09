Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rich kid Nguyên Newin đón Tết xa nhà, diện áo dài khoe dáng trên đất khách

Cộng đồng trẻ

Rich kid Nguyên Newin đón Tết xa nhà, diện áo dài khoe dáng trên đất khách

Tạm rời xa những bộ cánh trendy, Nguyên Newin mang không khí Tết Việt sang đất khách với màn 'thả dáng' trong tà áo dài truyền thống giữa trời tuyết trắng xóa.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng Beauty blogger đình đám Nguyên Newin đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh đón Xuân đầy ấn tượng. Kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Xuân xa nhà", cô nàng đã mang không khí Tết Việt đến tận xứ sở cờ hoa. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng Beauty blogger đình đám Nguyên Newin đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh đón Xuân đầy ấn tượng. Kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Xuân xa nhà", cô nàng đã mang không khí Tết Việt đến tận xứ sở cờ hoa. (Ảnh: IGNV)
Dù đang ở nước ngoài với thời tiết lạnh giá, Nguyên Newin vẫn chọn bộ trang phục truyền thống của dân tộc để hưởng ứng không khí "đón Tết từ xa". (Ảnh: IGNV)
Dù đang ở nước ngoài với thời tiết lạnh giá, Nguyên Newin vẫn chọn bộ trang phục truyền thống của dân tộc để hưởng ứng không khí "đón Tết từ xa". (Ảnh: IGNV)
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa và những tòa nhà chọc trời, hình ảnh tà áo dài Việt Nam hiện lên vô cùng nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa và những tòa nhà chọc trời, hình ảnh tà áo dài Việt Nam hiện lên vô cùng nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Cô diện thiết kế áo dài cách tân với chất liệu xuyên thấu hiện đại, điểm xuyết họa tiết bướm thêu nổi cầu kỳ. Gam màu xám khói thanh lịch kết hợp cùng lớp lót lụa trắng tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Cô diện thiết kế áo dài cách tân với chất liệu xuyên thấu hiện đại, điểm xuyết họa tiết bướm thêu nổi cầu kỳ. Gam màu xám khói thanh lịch kết hợp cùng lớp lót lụa trắng tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thời trang, Nguyên Newin khéo léo phối thêm khăn choàng lông thú tone-sur-tone. (Ảnh: IGNV)
Để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thời trang, Nguyên Newin khéo léo phối thêm khăn choàng lông thú tone-sur-tone. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang sức ngọc trai và vòng tay vàng giúp hoàn thiện vẻ ngoài quý phái của một quý cô hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang sức ngọc trai và vòng tay vàng giúp hoàn thiện vẻ ngoài quý phái của một quý cô hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Không hổ danh là một trong những người dẫn đầu xu hướng làm đẹp, layout trang điểm của Nguyên Newin nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô chọn tông makeup hồng đào ngọt ngào, tươi tắn, giúp gương mặt bừng sáng giữa nền tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Không hổ danh là một trong những người dẫn đầu xu hướng làm đẹp, layout trang điểm của Nguyên Newin nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô chọn tông makeup hồng đào ngọt ngào, tươi tắn, giúp gương mặt bừng sáng giữa nền tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ khoe khéo vóc dáng mảnh mai, thanh tú mà còn thể hiện nỗi lòng của những người con xa xứ: luôn hướng về cội nguồn và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dù đang ở bất cứ đâu trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ khoe khéo vóc dáng mảnh mai, thanh tú mà còn thể hiện nỗi lòng của những người con xa xứ: luôn hướng về cội nguồn và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dù đang ở bất cứ đâu trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Với những ai yêu mến cộng đồng Beauty Blogger tại Việt Nam, Nguyên Newin (tên thật Hoàng Bảo Nguyên) không còn là cái tên xa lạ. Cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Instagram. (Ảnh: IGNV)
Với những ai yêu mến cộng đồng Beauty Blogger tại Việt Nam, Nguyên Newin (tên thật Hoàng Bảo Nguyên) không còn là cái tên xa lạ. Cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Instagram. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức về mỹ phẩm, cô còn truyền cảm hứng về sự tự tin và yêu bản thân. Điều này giúp Nguyên xây dựng được một cộng đồng fan trung thành, những người không chỉ học cách làm đẹp mà còn học cách sống tích cực từ cô. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức về mỹ phẩm, cô còn truyền cảm hứng về sự tự tin và yêu bản thân. Điều này giúp Nguyên xây dựng được một cộng đồng fan trung thành, những người không chỉ học cách làm đẹp mà còn học cách sống tích cực từ cô. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Nguyên Newin #Tết xa nhà #Áo dài #Beauty Blogger #Văn hóa Việt #rich kid

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT