Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiến trường Ukraine: Donetsk nóng trở lại, Bắc-Kharkov tạm thời đóng băng

Quân sự

Chiến trường Ukraine: Donetsk nóng trở lại, Bắc-Kharkov tạm thời đóng băng

Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.

Tiến Minh
Trong những ngày đầu năm 2026, Quân đội Nga (RFAF) đã giảm nhịp độ tấn công so với cuối năm 2025. Nhất là trong nửa cuối tháng 1, số lượng các cuộc giao tranh trên toàn mặt trận, xuống mức thấp kỷ lục. Việc RFAF hầu như không đạt được bất kỳ tiến bộ nào (chứ đừng nói đến những đột phá đáng kể) là điều đáng thất vọng.
Trong những ngày đầu năm 2026, Quân đội Nga (RFAF) đã giảm nhịp độ tấn công so với cuối năm 2025. Nhất là trong nửa cuối tháng 1, số lượng các cuộc giao tranh trên toàn mặt trận, xuống mức thấp kỷ lục. Việc RFAF hầu như không đạt được bất kỳ tiến bộ nào (chứ đừng nói đến những đột phá đáng kể) là điều đáng thất vọng.
Tuy nhiên, dù hoạt động tác chiến tương đối thấp, họ vẫn có một số tiến triển được ghi nhận ở hướng Slavyansk-Kramatorsk. Tại chiến trường phía bắc, các con sông đều đóng băng, vì vậy quân Nga đang cố gắng vượt qua sông Vovchya và Donets trên mặt băng; đôi khi việc này cũng đem lại thành công.
Tuy nhiên, dù hoạt động tác chiến tương đối thấp, họ vẫn có một số tiến triển được ghi nhận ở hướng Slavyansk-Kramatorsk. Tại chiến trường phía bắc, các con sông đều đóng băng, vì vậy quân Nga đang cố gắng vượt qua sông Vovchya và Donets trên mặt băng; đôi khi việc này cũng đem lại thành công.
Trên hướng Bắc Kharkov, nhờ ưu thế về quân số, RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể trong ba tháng qua, điều chưa từng thấy trước đây ở khu vực này. Mục tiêu của Nga là phong tỏa hoạt động hậu cần trong khu vực này càng nhiều càng tốt.
Trên hướng Bắc Kharkov, nhờ ưu thế về quân số, RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể trong ba tháng qua, điều chưa từng thấy trước đây ở khu vực này. Mục tiêu của Nga là phong tỏa hoạt động hậu cần trong khu vực này càng nhiều càng tốt.
Một phân đội sử dụng UAV của Lữ đoàn Rubicon RFAF, được tăng cường tới mặt trận, đang phá hủy các trận địa điều khiển UAV FPV của Quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực. Hoạt động trinh sát của RFAF được tối ưu hóa, đã tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các cuộc tấn công, mặc dù chưa có đột phá rõ ràng nào được ghi nhận trong tuần qua.
Một phân đội sử dụng UAV của Lữ đoàn Rubicon RFAF, được tăng cường tới mặt trận, đang phá hủy các trận địa điều khiển UAV FPV của Quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực. Hoạt động trinh sát của RFAF được tối ưu hóa, đã tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các cuộc tấn công, mặc dù chưa có đột phá rõ ràng nào được ghi nhận trong tuần qua.
Trong các cuộc tấn công, lực lượng Nga đang tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, gây cản trở hoạt động của UAV Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng UAV tự sát tấn công của AFU, từ Okhrimovka đang cố gắng mở rộng vùng tấn công vào khu vực Belgorod của Nga, nhưng từ khu vực Shebekino, nỗ lực của AFU đang bị cản trở bởi các cuộc tấn công bằng pháo nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok ở tầm bắn 10 km.
Trong các cuộc tấn công, lực lượng Nga đang tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, gây cản trở hoạt động của UAV Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng UAV tự sát tấn công của AFU, từ Okhrimovka đang cố gắng mở rộng vùng tấn công vào khu vực Belgorod của Nga, nhưng từ khu vực Shebekino, nỗ lực của AFU đang bị cản trở bởi các cuộc tấn công bằng pháo nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok ở tầm bắn 10 km.
Ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật Nga còn tiến hành ném bom chính xác và các cuộc tấn công bằng trực thăng vũ trang vào khu vực trận địa của AFU. Tuy tổ chức tấn công quyết liệt, nhưng trong các trận đánh ác liệt kéo dài gần ba tháng, các đơn vị RFAF chỉ đẩy lùi được lực lượng Ukraine khỏi Volchansk tối đa 7 km, con số này là không đáng kể.
Ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật Nga còn tiến hành ném bom chính xác và các cuộc tấn công bằng trực thăng vũ trang vào khu vực trận địa của AFU. Tuy tổ chức tấn công quyết liệt, nhưng trong các trận đánh ác liệt kéo dài gần ba tháng, các đơn vị RFAF chỉ đẩy lùi được lực lượng Ukraine khỏi Volchansk tối đa 7 km, con số này là không đáng kể.
Trong khi đó, vị trí đứng chân của RFAF ở Siminovka vẫn bấp bênh, điều này phần nào làm khó khăn thêm việc tiến công. Do tuyến phòng thủ phía trước trải dài quá mức, nên quân Nga không thể thực hiện các cuộc tấn công bên sườn hiệu quả. Vì vậy, RFAF buộc phải tấn công trực diện, làm tiêu tốn nguồn lực đáng kể với kết quả kém cỏi không thể biện minh.
Trong khi đó, vị trí đứng chân của RFAF ở Siminovka vẫn bấp bênh, điều này phần nào làm khó khăn thêm việc tiến công. Do tuyến phòng thủ phía trước trải dài quá mức, nên quân Nga không thể thực hiện các cuộc tấn công bên sườn hiệu quả. Vì vậy, RFAF buộc phải tấn công trực diện, làm tiêu tốn nguồn lực đáng kể với kết quả kém cỏi không thể biện minh.
Ai cũng biết rằng việc củng cố trục Bắc Kharkov được coi là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn của Moskva, nhằm tiến công Velykyi Burluk và thâm nhập hậu phương Kupyansk. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này vẫn còn nhiều nghi vấn.
Ai cũng biết rằng việc củng cố trục Bắc Kharkov được coi là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn của Moskva, nhằm tiến công Velykyi Burluk và thâm nhập hậu phương Kupyansk. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này vẫn còn nhiều nghi vấn.
Trên hướng mặt trận Donetsk, sau khi giành quyền kiểm soát Seversk, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã bị cầm chân trong trận đánh giành các điểm cao gần Reznikovka. Theo truyền thông Ukraine, tại Svyato-Pokrovsk, nơi RFAF mặc dù đã rút lui, "vẫn còn những ổ kháng cự đáng kể đối với quân Ukraine".
Trên hướng mặt trận Donetsk, sau khi giành quyền kiểm soát Seversk, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã bị cầm chân trong trận đánh giành các điểm cao gần Reznikovka. Theo truyền thông Ukraine, tại Svyato-Pokrovsk, nơi RFAF mặc dù đã rút lui, "vẫn còn những ổ kháng cự đáng kể đối với quân Ukraine".
Trong khi đó, ở phía bên trái, từ con đường Bakhmut-Seversk, cuộc tấn công của AFU về phía Nikiforovka đã tăng cường. Điều này dường như là một nỗ lực, nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố mà AFU đã xây dựng trước đó. Tuy nhiên do thiếu quân số, hệ thống phòng thủ của AFU đang dần suy yếu.
Trong khi đó, ở phía bên trái, từ con đường Bakhmut-Seversk, cuộc tấn công của AFU về phía Nikiforovka đã tăng cường. Điều này dường như là một nỗ lực, nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố mà AFU đã xây dựng trước đó. Tuy nhiên do thiếu quân số, hệ thống phòng thủ của AFU đang dần suy yếu.
Kết quả là trong vài tuần qua, vùng kiểm soát của RFAF gần Pazeno đã mở rộng hơn nữa, và một đầu cầu đã được thiết lập từ Vasyukovka đến Khromovka. Như vậy, khu vực phòng thủ tập trung của AFU ở Bondarnoye đang bị bao vây.
Kết quả là trong vài tuần qua, vùng kiểm soát của RFAF gần Pazeno đã mở rộng hơn nữa, và một đầu cầu đã được thiết lập từ Vasyukovka đến Khromovka. Như vậy, khu vực phòng thủ tập trung của AFU ở Bondarnoye đang bị bao vây.
Xa hơn về phía nam, một thành công khác của RFAF, đó là đột phá thành công phòng tuyến Orekhovo-Vasilivka. Nơi này, AFU đã giữ vững từ năm 2023, sau khi phải rút lui khỏi Bakhmut. Quân Nga cũng đã tiến vào Minkivka và tiến dọc theo quốc lộ M-03 (Kharkiv-Rostov-on-Don), chiếm được Pryvillya.
Xa hơn về phía nam, một thành công khác của RFAF, đó là đột phá thành công phòng tuyến Orekhovo-Vasilivka. Nơi này, AFU đã giữ vững từ năm 2023, sau khi phải rút lui khỏi Bakhmut. Quân Nga cũng đã tiến vào Minkivka và tiến dọc theo quốc lộ M-03 (Kharkiv-Rostov-on-Don), chiếm được Pryvillya.
Tình hình ở đây đang trở nên nguy kịch đối với Ukraine, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU phản ứng chậm chạp, thậm chí không hề cố gắng ổn định mặt trận. Xét cho cùng, nếu quân Nga thọc sâu đến được Malinivka và chiếm giữ các vị trí chiến lược, lúc này hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga sẽ khống chế hoàn toàn Kramatorsk và Slovyansk.
Tình hình ở đây đang trở nên nguy kịch đối với Ukraine, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU phản ứng chậm chạp, thậm chí không hề cố gắng ổn định mặt trận. Xét cho cùng, nếu quân Nga thọc sâu đến được Malinivka và chiếm giữ các vị trí chiến lược, lúc này hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga sẽ khống chế hoàn toàn Kramatorsk và Slovyansk.
Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV FPV ở khu vực Slavyansk đã tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cụm đô thị này.
Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công bằng UAV FPV ở khu vực Slavyansk đã tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cụm đô thị này.
Xa hơn về phía nam, theo hướng liền kề, hoạt động tác chiến bằng UAV của RFAF thậm chí còn cao hơn. Cụ thể, quân Nga ở Luhansk đang tiến hành các cuộc không kích gần như không ngừng nghỉ vào Druzhkovka, đồng thời sử dụng UAV hạng nặng để rải mìn điều khiển từ xa. UAV Molniya cũng được sử dụng trong các đợt tấn công.
Xa hơn về phía nam, theo hướng liền kề, hoạt động tác chiến bằng UAV của RFAF thậm chí còn cao hơn. Cụ thể, quân Nga ở Luhansk đang tiến hành các cuộc không kích gần như không ngừng nghỉ vào Druzhkovka, đồng thời sử dụng UAV hạng nặng để rải mìn điều khiển từ xa. UAV Molniya cũng được sử dụng trong các đợt tấn công.
Thay vì chiến thuật xâm nhập bằng bộ binh, RFAF sử dụng tấn công bằng pháo kích, UAV FPV và thả bom lượn FAB vào các cứ điểm và tuyến đường tiếp tế hậu cần. Cụm quân phía Nam RFAF đang tiến công ở sườn phải. Tại đây, họ đang kiểm soát một khu vực rộng khoảng 5 km vuông gần Novodmitrovka và đang tích cực mở rộng khu vực này để tránh bị bao vây.
Thay vì chiến thuật xâm nhập bằng bộ binh, RFAF sử dụng tấn công bằng pháo kích, UAV FPV và thả bom lượn FAB vào các cứ điểm và tuyến đường tiếp tế hậu cần. Cụm quân phía Nam RFAF đang tiến công ở sườn phải. Tại đây, họ đang kiểm soát một khu vực rộng khoảng 5 km vuông gần Novodmitrovka và đang tích cực mở rộng khu vực này để tránh bị bao vây.
Phía trước là hồ chứa Molocharka, quân Nga sẽ phải cố gắng vòng qua đây, san bằng mặt trận về phía Verolyubivka. Ở ngoại ô phía nam thành phố, các cuộc tấn công đang diễn ra từ tuyến Berestok-Ilyinovka. Giữa Ivanopol và Berestok, một vùng xám vẫn tồn tại, hầu như không thay đổi; Tình hình xung quanh Stepanovka cũng tương tự. Do đó, cần phải thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã ổn định phòng thủ ở những khu vực này.
Phía trước là hồ chứa Molocharka, quân Nga sẽ phải cố gắng vòng qua đây, san bằng mặt trận về phía Verolyubivka. Ở ngoại ô phía nam thành phố, các cuộc tấn công đang diễn ra từ tuyến Berestok-Ilyinovka. Giữa Ivanopol và Berestok, một vùng xám vẫn tồn tại, hầu như không thay đổi; Tình hình xung quanh Stepanovka cũng tương tự. Do đó, cần phải thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã ổn định phòng thủ ở những khu vực này.
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/68297-pochemu-na-slavjansko-kramatorskom-napravlenii-nabljudaetsja-uskorenie-a-na-severo-harkovskom-zamedlenie.html
#Quân Ukraine bị bao vây #Nga bao vây Kostiantynivka #Kostiantynivka #vok #Kharkov

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT