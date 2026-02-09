Chiến trường Ukraine: Donetsk nóng trở lại, Bắc-Kharkov tạm thời đóng băng

Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Liên tục đóng chung phim, Phương Anh Đào cho biết, Tuấn Trần là bạn diễn ăn ý nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ về mối quan hệ giữa hai người ở đời thực.
Lần đầu từ thập niên 1990, NVIDIA không tung GPU chơi game mới suốt một năm, khi khủng hoảng bộ nhớ buộc hãng ưu tiên AI thay vì game thủ.
Tử vi dự đoán, nhờ năng làm việc thiện, tích đức tích phúc, những con giáp này sẽ được hưởng cuộc sống đủ đầy may mắn.
Các nhà khảo cổ học phát hiện những ngôi mộ có niên đại 100.000 năm tuổi trong một hang động cổ ở Israel.
Với giá 1,129 tỷ đồng, Ducati XDiavel V4 tại Việt Nam nằm dưới superbike Panigale V4 S trong dải sản phẩm hiện tại của hãng và đắt ngang Toyota Camry mới.
Tạm rời xa những bộ cánh trendy, Nguyên Newin mang không khí Tết Việt sang đất khách với màn 'thả dáng' trong tà áo dài truyền thống giữa trời tuyết trắng xóa.
Xôi cá chép tạo hình từ xôi gấc, dẻo thơm không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Công ông Táo mà còn giúp mâm cúng ngày 23 tháng Chạp thêm trang trọng, đẹp mắt.
HONOR - thương hiệu Trung Quốc quen mặt người Việt - gây sốc khi vượt Apple và Samsung về tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
Ếch Budgett (Lepidobatrachus laevis) là loài lưỡng cư kỳ lạ của Nam Mỹ, nổi tiếng với ngoại hình dữ tợn và tập tính sinh tồn khác thường.
Hyundai Accent 2026 dự kiến sẽ mang đến những cập nhật lớn về thiết kế, trang bị được cải tiến và những tinh chỉnh nhỏ, đồng thời vẫn giữ nguyên hệ động lực.
Diễn viên Lan Thy rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm.
Sát ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp với tiếng máy khí oxy xen lẫn tiếng mua bán cá chép đỏ của tiểu thương.
Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga bắt đầu sử dụng đồ ngụy trang "chim cánh Cụt" trong cuộc giao tranh trên địa hình phủ đầy tuyết.
Hoa hậu Giáng My trang hoàng biệt thự 1.000 m² vào cuối tháng 1. Mới đây, cô mời gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết tham dự bữa tiệc tại nhà riêng.
Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 giữ nguyên động cơ dầu V8 dung tích 6.7L của Ford, sợi carbon trên thân xe, đèn LED, giảm xóc Fox và nâng gầm 5 inch.
Sau thời gian dài gắn liền với hình ảnh nấu ăn gợi cảm, nàng hot girl UNa To Uyen (Hoàng Tố Uyên) bất ngờ khiến netizen "đứng hình" khi đổi hướng phong cách.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều sao Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài lần lượt trở về quê nhà.
Nếu đặt cạnh hình ảnh Kaity Nguyễn trong 'Em chưa 18' và loạt ảnh mới đây, không ít khán giả phải thốt lên vì không nhận ra sao nữ đình đám một thời.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp, rực rỡ sắc đỏ đêm trước ngày ông Táo về trời, thể hiện nét đẹp truyền thống của người dân thủ đô.
Xuất hiện trong thiết kế đen tuyền, Hoa hậu H’hen Niê thu hút mọi ánh nhìn bằng thần thái sắc lạnh, vẻ đẹp huyền bí vừa quyền lực vừa cuốn hút.