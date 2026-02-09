Hà Nội

Chiêm ngưỡng mai vàng dáng thế không tì vết tiền tỷ ở Quảng Ngãi

Kinh doanh

Chiêm ngưỡng mai vàng dáng thế không tì vết tiền tỷ ở Quảng Ngãi

Toàn bộ thân, cành, ngọn của cây mai đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết cắt, uốn nắn hay can thiệp trong suốt quá trình sinh trưởng.

Giữa chợ hoa xuân tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), cây mai vàng hơn 60 năm tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của người dân. Ảnh: Tiền phong
Cây mai có hoành thân khoảng 90 cm, hoành gốc 138 cm, bộ đế trải đều bốn hướng. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Dù đã hơn 60 năm nhưng từ gốc lên thân, cành, ngọn cây gần như không có vết cắt, giữ được dáng tự nhiên hiếm thấy. Ảnh: Tiền phong
Anh Trương Tấn Hùng (46 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) chủ nhân của cây mai cho biết, đây là mai xuân đọt xanh – một dòng mai truyền thống được đánh giá rất cao trong giới chơi mai trên cả nước. Ảnh: Người lao động
Từ gốc lên tới các “tay cành” chỉ khoảng 20cm, nhưng 5 cành chính tỏa ra các hướng khá hài hòa, cân xứng. Ảnh: Tiền phong
Anh Hùng cho biết chơi mai Tết nhiều năm, sở hữu không ít cây đẹp, nhưng trong số đó chưa có cây nào đạt độ hoàn mỹ như cây mai này. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Sắc hoa tươi, nụ chi chít, tán cành cân đối khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Nhiều người dân ngang đều dừng xe lại ngắm, có người ở lại rất lâu để chụp ảnh, trò chuyện và tìm hiểu cây mai "quý hiếm". Ảnh: Báo Người lao động
Để có được cây mai này, anh Hùng phải theo đuổi trong nhiều năm và phải chờ “đúng duyên” mới được chủ cũ nhượng lại. Ảnh: Tiền phong
Đặc biệt, chỉ sau một ngày mang mai ra chợ hoa xuân, có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng chủ vẫn chưa đồng ý nhượng lại. Ảnh: Tiền phong
Hoàng Minh (tổng hợp)
