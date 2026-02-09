Hà Nội

Tiktoker Ngân Hà diện đồ ôm sát khoe dáng 'đồng hồ cát' giữa tuyết trắng

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Ngân Hà diện đồ ôm sát khoe dáng 'đồng hồ cát' giữa tuyết trắng

Tiktoker Ngân Hà gây ấn tượng với gu thời trang mùa đông vừa sang chảnh, vừa tôn vinh đường cong cơ thể trong chuyến du lịch tại 'làng tuyết' Trung Quốc.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, Tiktoker Võ Nữ Ngân Hà đã đăng tải loạt ảnh check-in cực chất tại Snow Village Harbin - điểm đến hot nhất nhì mùa đông năm nay dành cho những tín đồ "săn tuyết".
Mới đây, trên trang cá nhân, Tiktoker Võ Nữ Ngân Hà đã đăng tải loạt ảnh check-in cực chất tại Snow Village Harbin - điểm đến hot nhất nhì mùa đông năm nay dành cho những tín đồ "săn tuyết".
Giữa cái lạnh dưới 0 độ của vùng Đông Bắc Trung Quốc, cô nàng không chọn những bộ đồ phao dày cộm che hết dáng mà thay vào đó là bộ trang phục ôm sát đầy táo bạo.
Giữa cái lạnh dưới 0 độ của vùng Đông Bắc Trung Quốc, cô nàng không chọn những bộ đồ phao dày cộm che hết dáng mà thay vào đó là bộ trang phục ôm sát đầy táo bạo.
Ngân Hà lựa chọn bộ jumpsuit trắng muốt trùng màu với tuyết, thiết kế tối giản nhưng ôm trọn vóc dáng chuẩn chỉnh. (Ảnh: IGNV)
Ngân Hà lựa chọn bộ jumpsuit trắng muốt trùng màu với tuyết, thiết kế tối giản nhưng ôm trọn vóc dáng chuẩn chỉnh. (Ảnh: IGNV)
Để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thời trang cao cấp, cô khéo léo phối cùng chiếc áo khoác lông dáng dài. Sự kết hợp giữa hai tông màu nâu của áo khoác và trắng kem của set đồ phía trong tạo cảm giác ấm áp và quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thời trang cao cấp, cô khéo léo phối cùng chiếc áo khoác lông dáng dài. Sự kết hợp giữa hai tông màu nâu của áo khoác và trắng kem của set đồ phía trong tạo cảm giác ấm áp và quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Đôi Moon Boots đặc trưng của dân đi tuyết cùng chụp tai lông xù và kính râm to bản giúp cô nàng trông giống như một "nàng thơ tuyết" bước ra từ sàn diễn thời trang. (Ảnh: IGNV)
Đôi Moon Boots đặc trưng của dân đi tuyết cùng chụp tai lông xù và kính râm to bản giúp cô nàng trông giống như một "nàng thơ tuyết" bước ra từ sàn diễn thời trang. (Ảnh: IGNV)
Dù là tạo dáng trên những bậc thang gỗ phủ đầy tuyết, đứng giữa con đường vắng hay nằm giữa rừng cây bạt ngàn, Ngân Hà đều toát lên thần thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Dù là tạo dáng trên những bậc thang gỗ phủ đầy tuyết, đứng giữa con đường vắng hay nằm giữa rừng cây bạt ngàn, Ngân Hà đều toát lên thần thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc cô nàng chơi đùa với tuyết hay thả dáng bên lan can gỗ đều nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc cô nàng chơi đùa với tuyết hay thả dáng bên lan can gỗ đều nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều bình luận không khỏi trầm trồ trước khả năng "chịu nhiệt" để có ảnh đẹp của nàng TikToker: "Đúng là thời trang phang thời tiết, nhưng mà đẹp không tì vết luôn", "đẹp dã man thiệt", "như mấy tỷ tỷ douyin". (Ảnh: IGNV)
Nhiều bình luận không khỏi trầm trồ trước khả năng "chịu nhiệt" để có ảnh đẹp của nàng TikToker: "Đúng là thời trang phang thời tiết, nhưng mà đẹp không tì vết luôn", "đẹp dã man thiệt", "như mấy tỷ tỷ douyin". (Ảnh: IGNV)
Sau một năm làm việc năng suất, chuyến đi đến Cáp Nhĩ Tân lần này không chỉ là dịp để Ngân Hà nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để cô thực hiện những bộ ảnh "triệu view". Năm vừa qua, cô nàng cũng tậu cho mình chiếc xế hộp trị giá hàng tỷ đồng. (Ảnh: IGNV)
Sau một năm làm việc năng suất, chuyến đi đến Cáp Nhĩ Tân lần này không chỉ là dịp để Ngân Hà nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để cô thực hiện những bộ ảnh "triệu view". Năm vừa qua, cô nàng cũng tậu cho mình chiếc xế hộp trị giá hàng tỷ đồng. (Ảnh: IGNV)
Được biết đến là một Tiktoker với hơn 8 triệu người theo dõi, một KOL có tầm ảnh hưởng, Ngân Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng, khối tài sản ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Được biết đến là một Tiktoker với hơn 8 triệu người theo dõi, một KOL có tầm ảnh hưởng, Ngân Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng, khối tài sản ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ngân Hà #tiktoker #thời trang đông #Harbin #đồng hồ cát #săn tuyết

